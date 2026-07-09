Sjuksköterska LSS
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2026-07-09
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Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Vill du göra verklig skillnad varje dag? Hos oss på avdelningen omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF) får du arbeta med ett meningsfullt uppdrag: att stödja människor i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar i deras vardag. Vi är en utförarorganisation i ständig utveckling, och våra värderingar om delaktighet, förtroende och omtanke genomsyrar allt vi gör.
Med cirka 370 engagerade medarbetare på flera enheter erbjuder vi bland annat bostad med särskild service, korttidsvistelse, boendestöd, sysselsättning, ledsagning och daglig verksamhet. HSL-delen består av tre kunniga sjuksköterskor.
Vi arbetar med ett tillitsbaserat och salutogent förhållningssätt och skapar förutsättningar för både en god arbetsmiljö och hög delaktighet för våra medarbetare och kunder. Här får du vara med och forma framtidens vård och omsorg!
Nu söker vi en sjuksköterska för tillsvidareanställning. Vi har ett prestigelöst och stöttande arbetsklimat där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans. Hos oss får du möjlighet att arbeta med delaktighet, arbetsmiljö och utveckling, alltid med kunden i centrum.
Vi inom LSS-verksamheten tycker att vi har ett av de mest givande jobben inom Region Gotland – och vi vill att du ska uppleva det också!Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en central och betydelsefull roll i teamet. Du ansvarar för den individuella omvårdnaden och arbetar nära andra yrkesprofessioner med den enskilde i fokus. Din medicinska kompetens gör skillnad och bidrar till trygghet och mervärde för både kunder och kollegor. Du handleder och stödjer medarbetare i verksamheten, utbildar och delegerar olika typer av insatser till övrig personal.
Arbetet är varierande och självständigt – du hanterar både planerade insatser och akuta situationer. Du konsulterar med läkare på vårdcentraler, delegerar medicinska arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och fungerar som stöd och rådgivare i teamet.
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska alternativt vidareutbildning inom psykiatri. B-körkort är ett krav.
Det är även meriterande om du har erfarenhet inom området, handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning, samt erfarenhet av system som Treserva och Take Care.
Vi ser att du är trygg, stabil och professionell. Du är ansvarstagande, strukturerad och duktig på att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är självgående, kan ta egna initiativ och fatta viktiga beslut – men värdesätter också samarbete i team, som är en viktig del av vårt arbetssätt.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har goda datorkunskaper.
Före anställning krävs ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande – skicka gärna in din ansökan redan idag och ta chansen att bli en del av vårt fantastiska team!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Kontakt
rekryterare
Margita Lovén margita.loven@gotland.se 0498-203575 Jobbnummer
9997525