Sjuksköterska, Kvarterskliniken Karlastaden vårdcentral
Kungsportsläkarna AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsportsläkarna AB i Göteborg
, Tanum
eller i hela Sverige
Vi söker sjuksköterska till vårt team i Karlastaden
Kvarterskliniken Karlastaden öppnade i september 2024 och vi har vårdcentral, BVC, rehab samt ett team för Ungas Psykiska Hälsa under samma tak. Vi är ett team med en stark drivkraft att utveckla primärvården och vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården, bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete och hembesök. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande, både gentemot kollegor som patienter och dess anhöriga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat tom. augusti 2026 med goda möjligheter till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kvarterskliniken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7180190-1830178". Arbetsgivare Kungsportsläkarna AB
(org.nr 556575-1558), https://kvarterskliniken.teamtailor.com
Liberagatan 40 (visa karta
)
417 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Kvarterskliniken Jobbnummer
9729296