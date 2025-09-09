Sjuksköterska kvälls- och nattjänst
2025-09-09
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Är du legitimerad sjuksköterska och söker ett stimulerande arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Trivs du i en miljö där samarbete, engagemang och kvalitet står i fokus? Då kan det vara just dig vi söker!
Vi söker nu en sjuksköterska, gärna med distriktssköterskekompetens, till vår verksamhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
Hos oss arbetar du i tvärprofessionella team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi erbjuder en arbetsplats med nära samarbete, god sammanhållning och samlad kompetens - något som gör det möjligt för oss att ge våra patienter vård av hög kvalitet och med ett gott bemötande.
I Olofströms kommun är det viktigt att alla känner sig välkomna och upplever sig delaktiga i teamet. Vi erbjuder mentorskap för alla nyanställda sjuksköterskor samt en individanpassad introduktion.
Arbetsbeskrivning - Din roll hos oss
Som sjuksköterska hos oss tar du tillvara på det friska hos patienten och tillgodoser individuella omvårdnadsbehov enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Du gör egna bedömningar, planerar och genomför hälso- och sjukvårdsinsatser. I rollen ingår ansvar för delegering, läkemedelshantering samt handledning av omvårdnadspersonal i medicinska frågor. Du dokumenterar i verksamhetssystemet Life Care och arbetar med både kvalificerad vård och palliativ vård. Du förväntas även delta aktivt i verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete.
Tjänsten innebär rörligt schema med flextid, vilket ger goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tvärprofessionellt. Du är trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut, samtidigt som du är flexibel, lösningsfokuserad och har ett gott bemötande. Du har även förmåga att leda och stödja omvårdnadspersonal i medicinska frågor.
Personlig lämplighet är något vi lägger stor vikt vid.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och göra skillnad i människors liv - varje dag? Då ser vi fram emot att få lära känna dig!
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms kommun
Socialförvaltningen, Hemsjukvård , Sjuksköterskor Kontakt
Marlene Gustafson 045493085
