Sjuksköterska kväll/natt organisationen

I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, ledningsstöd samt HSL och korttidsboenden. Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Kommer Du från en annan kommun och börjar arbeta i Sandvikens kommun, får du förtur till lägenhet via Sandviken Hus. Vill Du flytta till Sandvikens kommun erbjuder vi inflyttarservice, Du hittar all information på hellosandviken.se
Vi erbjuder även möjlighet till övernattningslägenhet för dig som inte bor i närområdet men ändå vill arbeta hos oss.
Vi erbjuder flera uppskattade förmåner såsom
* semesterväxling
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Vi söker medarbetare till vår kväll/natt organisation som vill göra skillnad i människors liv. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor och ansvarar jourtid för patienter i olika verksamheter inom Sandvikens kommun
- Vård- och omsorgsboenden - Hemsjukvård - Service och gruppboenden inom LSS
Som sjuksköterska på kväll/natt utför du hälso-och sjukvårdsuppgifter där patienten befinner sig, du arbetar förebyggande för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Du ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och är en rådgivande person för omsorgspersonal.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har flera års erfarenhet inom yrket. B-körkort och körvana av bil är ett krav för tjänsten. Du har goda kunskaper i det svenska språket i tal, skrift och läsförståelse. Är du distriktsköterska eller har en specialistutbildning inom vård av äldre (geriatrik) är det meriterande. Du har ett professionellt förhållningssätt och bemöter andra med respekt. Du är en stabil och lugn person som inger förtroende, skapar tilltro och tillit till våra patienter och omsorgspersonal.
Är du den vi söker? Om du brinner för att göra skillnad och vill vara en del av vårt team, skicka in din ansökan redan idag! Tillsammans kan vi skapa framtidens vård.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi tillämpar löpande rekrytering under ansökningstiden.
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss?
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
