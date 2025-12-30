Sjuksköterska kväll
2025-12-30
Vi söker dig som vill arbeta kvällar hos oss som legitimerad sjuksköterska.
Har du erfarenhet och/eller specialistutbildning som distriktssköterska, inom psykiatri eller geriatrik är det meriterande. Andra meriter kan vara tidigare erfarenheter av arbete inom liknande verksamheter.
För att klara dig i din roll som sjuksköterska så har du förmågan att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du är intresserad av teknikens möjligheter och använder de tekniska hjälpmedel som krävs i arbetet. Det är en förutsättning för att på ett korrekt sätt kunna dokumentera i våra system.
I ditt arbete krävs det att du arbetar personcentrerat med kunden i fokus och planerar arbetet på ett systematiskt och metodisk sätt för att kunna följa upp arbetet kring varje kund.
Som person är du trygg i din roll och har ett öppet sinne samt förmågan att sätta kunden i centrum.
Du kan prioritera i ditt arbete och har en god samarbetsförmåga, både med kunder, anhöriga och kollegor i arbetsgruppen samt olika samarbetspartners.
Vi arbetar enligt våra värdeord - tillit- respekt och ödmjukhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från äldreomsorg eller sjukhusvård är meriterande liksom vidareutbildning inom geriatrik och öppen hälso- och sjukvård.
Förskrivningsrätt av läkemedel ses också som en fördel. Du bör ha god datorvana, och erfarenhet av att dokumentera i digitala system via mobil och dator är ett plus.
Det är avgörande att du är social, lyhörd och självständig, med förmågan att skapa trygghet hos våra patienter. Vi värdesätter också att du har ett reflekterande arbetssätt och är lösningsorienterad.
Körkort för bil (B) krävs för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Du är med och skapar laganda och arbetar proaktivt för ett bra arbetsklimat och är en del i arbetsgruppens arbete för att ge de boende god vård med hög kvalitet. Arbetet i rollen som sjuksköterska förutsätter att du kan ta initiativ och vara självgående.
Övrig information
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
