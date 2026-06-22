Sjuksköterska kommunal verksamhet SoL/LSS
Sundbybergs kommun / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg Visa alla sjuksköterskejobb i Sundbyberg
2026-06-22
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Du har öga för detaljer och kan se helheten!
HSL-Teamet inom avdelningen för funktionsstöd är en organisation som arbetar professionellt och tar sin utgångspunkt i brukarens egen verklighet. Vårt arbete präglas av hög kvalitet, samarbete och gott bemötande med hänsyn till brukaren och andra samverkanspartners. Här får du möjlighet att bidra till att brukaren ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande inom ramen för det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.
I dina arbetsuppgifter ingår att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser till brukare som har stödinsatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen). I uppdraget ingår även att stötta och vid behov ersätta dina kollegor. I ditt arbete kommer du möta personer som är i början på vuxenlivet, mitt i livet eller i slutet av sitt liv. Det betyder att du kommer att behöva ta hänsyn till flera olika behov hos den enskilde.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. I nuläget består teamet av 8 personer. Personerna inom teamet arbetar individuellt utifrån sina funktioner men även i gemensamma uppdrag och är en resurs för varandra. Dina samverkanspartners är i huvudsak läkare på vårdcentral, psykiatrimottagning och kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska).
Arbetsplatsen är belägen i en stuga som ligger vid Ekbacken i Duvbo. Du kan också starta dagen på en boendeenhet eller i en daglig verksamhet. Det är brukarnas behov som styr hur din dag ser ut. Färdmedlet är antingen cykel, buss eller en skön promenad i härlig omgivning.
Som sjuksköterska ansvarar för att säkerställa god och säker hälso- och sjukvård utifrån det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget och rådande lagstiftning inom området. Du delegerar, ger rådgivning och handleder medarbetare i omvårdnadsarbetet och ger stöd till chefer inom verksamheterna. Du har ansvar för att uppmärksamma, bedöma, åtgärda och följa upp insatser, dokumentera och skriva vårdplaner. Du arbetar systematiskt med patientsäkerhetsarbete, avvikelsehantering och utvecklingsarbete som direkt eller indirekt främjar den enskilda individen.
Vi vill att du har brukarens behov i fokus, ett bra bemötande både inom och utanför organisationen samt att du är service- och samarbetsinriktad. Du kan vara flexibel i ditt arbete, arbeta självständigt och samtidigt vara ansvarstagande utifrån det kommunala uppdraget.
Vi vill att du ser vikten av att arbeta i team med flera olika professioner. Du möjliggör god stämning på arbetsplatsen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsvariation, psykiatrisk sjukdom och beroendeproblematik.
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är också meriterande om du har yrkeserfarenhet kring somatiska sjukdomar och omvårdnad. Det är meriterande med kommunal erfarenhet och erfarenhet av socialpsykiatri.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt goda IT-kunskaper. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är ett vikariat på heltid med önskad start 2026-08-10 (startdatum kan vara något flexibelt beroende på när du kan börja) och varar året ut till att börja med men kan komma att förlängas.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag med arbetstider mellan 8.00-16.30, ej röda dagar.
Är du nyfiken på och vill vara en del i det kommunala teamarbetet? Känner du extra för personer med funktionsvariation och psykiatrisk diagnos är du välkommen att skicka ditt CV och personligt brev och beskriva varför just du är den vi söker.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens slut.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Jobbnummer
9972242