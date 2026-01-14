Sjuksköterska kommunal hälso- och sjukvård
2026-01-14
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vi befinner oss i en spännande tid av utveckling och omställningsarbete för att möta behovet av framtidens vård och omsorg med en allt ökad andel äldre av befolkningen. På vår utvecklingsresa blir du en viktig del i att nyfiket vilja testa nya metoder och arbetssätt. Vi arbetar aktivt med införandet av digitala arbetssätt och trygghetsskapande välfärdsteknik.
Därför söker vi nu flera sjuksköterskor både för tillsvidareanställning och för vikariat. Arbetstiden vi erbjuder är dag/kväll/helg, roterande tjänstgöring (dag/kväll/helg/natt) eller enbart natt.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Den kommunala primärvårdens uppdrag är att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i personens egna hem. Vi ansvarar för patienter i både ordinärt och särskilt boende samt inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande och varierat arbete med god gemenskap i arbetsgruppen. Arbetet är självständigt och du har ansvaret för planerade insatser samt för akuta insatser som kan uppkomma dag och nattetid. Du leder omvårdnaden utifrån ett personcentrerat perspektiv och förväntas utbilda och handleda omvårdnadspersonal i det patientnära arbetet. Du samarbetar med olika professioner inom kommunens verksamheter samt inom Region Kalmar län.Kvalifikationer
* Sjuksköterskeexamen 180 hp
* Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
* Goda kunskaper i tal och skrift
* Goda datorkunskaper (Lifecare, Cosmic, NPÖ, Pascal)
* B-körkort
* Erfarenhet av arbete inom kommunal primärvård är meriterande
Vi söker dig som är ansvarsfull, ser möjligheter, är flexibel och lösningsfokuserad. Du behöver ha en god förmåga att arbeta självständigt men även tillsammans med andra. Du ska kunna göra egna bedömningar och fatta beslut. Du känner ett stort engagemang för ditt arbete, för att utveckla dig själv och verksamheten samt bidrar till ett positivt arbetsklimat.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Ersättning

Enligt avtal.
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Lundahl Jonsson sara.lundahl-jonsson@vimmerby.se 010-356 98 46 Jobbnummer
