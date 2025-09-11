Sjuksköterska, Kirurgisk Mottagning, Umeå
2025-09-11
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård. Omvårdnaden på Kirurgcentrum präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.
I samarbete med Umeå universitet bedriver vi också framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus. I vårt uppdrag ingår utbildning och vi tar emot studenter inom flera olika yrkesgrupper. På kliniken bedrivs även internutbildningar och det hålls regelbundet olika föreläsningar.
Vi söker nu en mottagningssjuksköterska till Kirurgisk mottagning vid Norrlands Universitetssjukhus. Du blir en viktig del av ett kompetent team av undersköterskor, sjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor och läkare. Varje dag bjuder på nya lärdomar och utmaningar, samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet och kvalitet i vården.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om och få människor att må bättre. Du är en viktig del i att ge patienterna vård och förbättrad livskvalitet.
Som sjuksköterska på Kirurgisk mottagning kommer du att få ett intressant och utvecklande arbete. I arbetsuppgifterna ingår att assistera läkaren vid mindre operationer, behandlingar, såromläggningar mm. Du kommer också att hantera väntelistan, boka patienter till mottagningen samt telefonrådgivning. Förrådsansvar, instrumenthantering och arbete med medicinteknisk apparatur är också en del av ditt arbete.
Arbetet sker dagtid, måndag till fredag, helgfria vardagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande med erfarenhet inom yrket samt genomgångna kurser/vidareutbildningar inom kirurgi eller akutsjukvård.
Vi ser att du är intresserad av utveckling och vill möta patienten utifrån ett helhetsperspektiv. Du ska kunna arbeta självständigt och i team, ha god samarbetsförmåga, vara flexibel i tanke och handling. Du bör vara noggrann samt kunna hantera de tempoväxlingar som förekommer på en mottagning.
God kunskap i det svenska språket både i tal och skrift är ett krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
