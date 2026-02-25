Sjuksköterska, Kirurgisk akutvårdsavdelning, Umeå
2026-02-25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård. Omvårdnaden på Kirurgcentrum präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.
Kirurgcentrum har nu öppnat en kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA). Här tar vi hand om det akuta inflödet av kirurgiska patienter, främst från Akutmottagningen, och erbjuder trygg och effektiv vård i en dynamisk miljö. Avdelningen har initialt 8 vårdplatser, vilket också ska bidra till att Kirurgcentrum på NUS i större utsträckning vårdar sina egna kirurgiska patienter och minskat satellitförfarandet.
Vi söker nu sjuksköterskor som vill bli en del av vårt team. Arbetet på Kirurgiska akutvårdsavdelningen är ett mycket spännande och stimulerande arbete. Tillsammans med engagerade kollegor och övriga yrkesgrupper kommer du att bidra till att bygga upp ett sammansvetsat team med kompetens för akut och traumatiska kirurgpatienter.
Vi erbjuder en individanpassad introduktion, stöd från utbildade mentorer och schemalagd tid för reflektion och utveckling. Som ny sjuksköterska får du dessutom ta del av regionens introduktionsår med regelbundna träffar och utbildningar. Våra arbetstidsmodeller är flexibla och utformade för att ge dig som medarbetare en mer balanserad arbetsvardag.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att arbeta inom ett brett kirurgiskt område med inriktning mot akutsjukvård och traumavård.
På avdelningen handhar vi bland annat bukobservationer, blindtarmsinfektioner, gallstensproblematik, tarmvred, kirurgiska och traumatiska skador. Som sjuksköterska har du en viktig roll i omvårdnadsteamet där ni tillsammans ansvarar för den dagliga omvårdnaden, nutrition, mobilisering, sår och andra uppgifter. Du arbetar nära patienten och i arbetet ingår det att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Du kommer att ha en viktig roll vad gäller att leda, prioritera och samordna vårdarbetet tillsammans med ditt vårdteam. Det kan bli aktuellt med rotationstjänstgöring, vilket innebär att du har möjlighet att rotera på våra sektioner för att höja din kirurgiska kompetens.
Du är varmt välkommen att auskultera en dag med oss för att se mer av verksamheten.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av kirurgi eller akutsjukvård.
Vi söker dig som vill arbeta i ett spännande och varierande arbete i en organisation under utveckling. Du har ett genuint intresse för människor och har patienten i fokus. Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel som person med en uttalad samarbetsförmåga. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att utveckla verksamheten och skapar en trivsam arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
