Sjuksköterska kirurgi/urologi
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-02-19
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kirurgi och urologi, slutenvård
Avdelning A4 är en akutsomatisk vårdavdelning.
Hos oss möter och vårdar du patienter som är i behov av både akut och planerad postoperativ vård med inriktning övre och nedre gastro-, bröst-samt kärl, urologi, ÖNH och onkologiska kirurgpatienter. Vi har 18 vårdplatser för patienter som kommer till oss akut och sex elektiva vårdplatser på vardagarna. Hos oss får du omväxling i både tempo och arbetsuppgifter och har möjlighet att bli både riktigt allmänbildad och specialist i akutsomatisk sjukvård.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska hos oss ansvarar du för ditt vårdlag och leder omvårdnaden av patienterna. Ni arbetar tillsammans i teamet och du har ett särskilt fokus på patientens tillstånd, planering och behandling. Du förväntas ha ett personcentrerat förhållningssätt och utgå ifrån att varje patient har unika behov och förutsättningar där även patientens närstående är en viktig pusselbit och tillgång. Inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord för ditt dagliga arbete och vi ser patientsäkerhet, samarbete och kommunikation som viktiga delar.
På avdelningen arbetar du främst med akut omvårdnad, preoperativa förberedelser och postoperativ vård. Du ansvarar bland annat för handhavande av perifera - och centrala infarter, provtagning, kontroll - och bedömning av NEWS2, vätskebalans, sonder, dränage, EDA och stomier. Smärtlindring och mobilisering efter kirurgi och också viktiga arbetsuppgifter.
Som ny talang hos oss får du en individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
Vem är du?
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och det är starkt meriterande om du har erfarenhet från slutenvården sedan tidigare. För oss är det viktigt att du drivs av att vilja vara med och utveckla vården/enheten med patienten i centrum, liksom att aktivt dela med dig av din kunskap till kollegor och lika nyfiket ta del av kollegornas kompetens.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som gillar att arbeta med personcentrerad vård, motiveras av förbättringsarbete och att skapa och utveckla vår avdelning och våra arbetssätt. Du ska vara bra på att samarbeta med andra och vilja vara med när vi tillsammans driver verksamheten framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval för intervju sker fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/236". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Kirurgi & urologi, slutenvård Kontakt
Isabella Wassberg Bure, enhetschef 0498-268694 Jobbnummer
9751160