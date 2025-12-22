Sjuksköterska kardiologi, natt
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2025-12-22
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kardiologi/HIA
Hjärtavdelning C4 tillhör det internmedicinska verksamhetsområdet som också innefattar medicinavdelning, strokeavdelning och geriatrikavdelning.
C4 har två läkarteam och tre omvårdnadsteam. Hjärtavdelning C4 har 15 vårdplatser, alla med enskilt vårdutrymme. Två av dessa 15 platser är HIA-salar. Det finns hjärtövervakning till alla patientrum, arytmi- eller ischemiövervakning. Just nu bedrivs lätt-HIA då lungödem med CPAP-behandling vårdas på IVA. Inom snar framtid kommer C4 ha CPAP-behandling.
De vanligaste diagnoserna är akut koronart syndrom (AKS), hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, postoperativ vård efter CABG och pacemakerinplantationer samt lungemboli. Inneliggande utreds vid AKS, då har vi ett fint samarbete med Nya Karolinska i Solna. Patienter flygs till Stockholm, vanligtvis med helikopter, ibland Svenskt Ambulansflyg. Detta innefattar logistik med lasarettets planeringsenhet och hjärta/kärl på NKS. Om patienter genomgår PCI eller CABG återkommer de till vår avdelning för eftervård innan hemgång. Det är unikt att få följa patientens vårdförlopp på detta vis och det är spännande och lärorikt.
Hjärtpatientens tillstånd kan växla snabbt! Då gäller det att agera därefter. Vi arbetar med säkra rutiner och har ett bra samarbete med Akutmottagningen och IVA. I övrigt har vi tät kontakt med vårdplatskoordinatorerna, PEV, hjärtmottagningen och AK-mottagningen.
Arbetsuppgifter som inte direkt rör vården utförs i möjligaste mån av annan personal.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Du ansvarar för patienterna i ett av omvårdnadsteamen. På natten är vi tre sjuksköterskor och en undersköterska. Utöver det ingår för sjuksköterskan sedvanliga arbetsuppgifter på kardiologisk avdelning/HIA.
Vi erbjuder kompetensutveckling i form av trestegsutbildning i hjärtsjukvård. De tre stegen är två till tre dagars utbildningar i Stockholm på olika sjukhus. Möjlighet till utbildningstjänst för specialistutbildning i hjärtsjukvård kan diskuteras under anställningen.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom kardiologi eller akutsjukvård.
Har du inte arbetat inom kardiologi tidigare men är nyfiken och vill lära nytt? Välkommen du också!
Du gillar att arbeta i team och att samarbeta på hela avdelningen när situationen kräver det. Du är lyhörd och självständig. Det är ofta tempoväxlingar kring en hjärtpatient, flexibilitet och prioritering är vardag för oss. Du är positivt inställd till avdelningsarbetet då vi är beroende av varandra för att bedriva en professionell hjärtsjukvård till gotlänningarna. Din vilja att utvecklas och även dela med dig av dina erfarenheter är god.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Kardiologi/HIA Kontakt
Elin Olsson, enhetschef 0498-268286 Jobbnummer
9658649