Sjuksköterska kardiologi

Bli en del av vårt fantastiska team och gör skillnad för hjärtpatienter i alla livets skeden! Hos oss har du en mycket betydande roll och är många gånger den kontakt med anhöriga, kommun och övriga yrkesgrupper som behövs för att ge både en säker vård och en trygg hemgång.
Du får en varierad roll där du deltar i behandling, diagnostik och rehabilitering. Hos oss får alla en grundlig introduktion som sjuksköterska på avdelningen och möjlighet att kompetensutvecklas och jobba som HIA-sjuksköterska efter en tid. Vi värdesätter samarbetet mellan olika yrkesgrupper högt vilket skapar en god gemenskap på kliniken. Eftersom verksamheten alltid är igång får du också möjlighet till flexibla arbetstider dygnet runt.
Vi erbjuder alltid en individuellt anpassad introduktion med fokus att skapa trygghet för dig, oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren sjuksköterska. Vill du bredda din kompetens ännu mer? Då finns det också möjlighet att skola in dig på våra andra avdelningar på medicinkliniken.
Om dig
Vi söker dig som känner sig trygg i dig själv, tycker om att ta för dig och lära dig nya saker. Då vården svänger snabbt så ser vi det som viktigt att du har förmågan att arbeta strukturerat och prioriterar ditt arbete när det krävs. Du är legitimerad sjuksköterska och bidrar till vår gemensamma arbetsmiljö genom din teamkänsla samt ödmjuka och konstruktiva förhållningssätt. Erfarenhet från arbete inom kardiologi är meriterande men vi välkomnar självklart också nyutexaminerade sjuksköterskor med öppna armar då du här har stora möjligheter att skaffa dig en bred och specialiserad kompetens inom det medicinska området på vår klinik. Ett bra ställe att börja sin sjuksköterskekarriär på. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så tveka inte och skicka in din ansökan idag!
Din framtida arbetsplats
Kliniken erbjuder kvalificerad internmedicinsk verksamhet dygnet runt för invånare från 18 år. Vi har tre slutenvårdsavdelningar, en dialysmottagning och två medicinmottagningar, med öppenvårdsverksamhet som hjärt-, pacemaker-, diabetes- och KOL-mottagning. Avdelning 4 har 12-vårdplatser + 4 HIA-platser. Vi främjar ett öppet och positivt arbetsklimat där empati, integritet och delaktighet är centrala värden.
För en tryggare patient- är klinikens ledord och personalens höga kompetensnivå är vår viktigaste resurs i denna strävan.
Våra medarbetare är viktiga för oss och vi strävar efter en bra balans mellan arbete och fritid. Vi trivs och har roligt på vår arbetsplats och hoppas och tror att även du kommer att uppleva det hos oss!
Är du intresserad av att flytta till Västerviks kommun - Läs mer här!
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
