Sjuksköterska, Kardiologen/ HIA
2025-09-22
Höglandssjukhuset Eksjö
Är du intresserad av hjärtsjukvård och vill utvecklas i en stimulerande och högspecialiserad miljö? Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade team på Höglandssjukhuset i Eksjö. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss får du:
• Arbeta med avancerad hjärtsjukvård och kontinuerlig EKG-övervakning.
• Delta i akuta insatser på HIA.
• Följa patienten genom hela vårdkedjan, från akutskede till rehabilitering och utskrivning.
• Utvecklas genom regelbunden internutbildning, kliniska färdighetsträningar och kompetensutbyte med erfarna kollegor.
• Delta i dagsjukvård- en dag i veckan genomförs elkonverteringar på avdelningen.
Vi har ett nära samarbete med vår mottagningsverksamhet som består av både läkarmottagning och sjuksköterskemottagning.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus.
Sedan 2015 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008. Att kliniken är ISO-certifierad är något vi alla är mycket stolta över! Detta innebär kort och gott att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för oss som arbetar på kliniken att veta vad, när och hur vi förväntas agera. Detta bidrar till att våra processer kvalitetssäkras så att patienterna ges god och säker vård.
På vår kardiologiska vårdavdelning med integrerad hjärtintensiv (HIA) vårdar vi patienter med akuta och kroniska hjärtsjukdomar. Här möter du allt från akuta hjärtinfarkter till avancerad hjärtsvikt, arytmier och utredningar. Avdelningen är modern, välutrustad och präglas av ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra professioner.Publiceringsdatum2025-09-22Profil
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska (erfarenhet av hjärtsjukvård är en fördel men inget krav).
• Har intresse för kardiologi, akutsjukvård och vill arbeta med både övervakade och icke-övervakade patienter.
• Är trygg och trivs med att arbeta i team.
• Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
• Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är strukturerad, planerar ditt arbete på ett effektivt sätt och ser alltid till verksamhetens bästa i agerande och beslut.[br][br]Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En spännande och varierande arbetsplats med hög medicinsk kompetens.
• Individuellt anpassad introduktion och mentorskap.
• Möjlighet att först arbeta cirka ett år på vårdavdelningen för att därefter, utifrån individuell prövning, skolas in på HIA.
• Möjlighet till specialistutbildning i kardiologi/akutsjukvård på sikt.
• En arbetsmiljö där vi värdesätter engagemang, utveckling och arbetsglädje.
Tjänsten avser heltid, arbetstider dagtid samt kväll. Tillträde enligt överenskommelse.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du några frågor är du varmt välkommen till att kontakta:
Vårdenhetschef Sofia Siverland på 010-243 55 66 eller Jakob Engström 010-243 55 63
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 november 2025. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Region Jönköpings Län
Region Jönköpings län Jobbnummer
