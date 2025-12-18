Sjuksköterska, jourtjänst
2025-12-18
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.Publiceringsdatum2025-12-18ArbetsuppgifterOm tjänsten
Som sjuksköterska under jourtid arbetar du ensam och ansvarar för att hantera inkommande samtal och jourärenden under kvällar och helger.
Jourtjänstgörande sjuksköterska fungerar även som chef i beredskap utanför kontorstid med tillgång till bakjour och chefsstöd.
Vi erbjuder dig:
* Arbetstid under kvällar och helger
* 8 arbetspass och 6 lediga dagar under en 14-dagarsperiod
* Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
* En organisation som satsar på ett hållbart arbetsliv och balans mellan arbete och fritid
* Systematisk kompetensutveckling en gång i månadenKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska och trygg i din yrkesroll
* Är trygg i akuta bedömningar och trygg i att fatta egna beslut
* Har ett varmt bemötande och trivs med eget ansvar
* Värdesätter goda relationer till alla du möter på arbetet för ett öppet och inbjudande arbetsklimat
* Vill vara med och bidra med idéer för utveckling av verksamheten och arbeta med ständiga förbättringar
Erfarenhet av kommunal hälso- sjukvård är meriterande men det viktigaste är ditt engagemang, din omtanke och din vilja att skapa en trygg och säker hälso- och sjukvård samt en trygg arbetsplats.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av dig som sökande själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Enhetschef
Javier Castillo javier.pinto.castillo@oxelosund.se 0155-384 91 Jobbnummer
9653880