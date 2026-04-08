Sjuksköterska jourtid - gör skillnad varje dag!
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Sjuksköterska till hemsjukvård kväll/natt. Gör skillnad varje dag!
Vill du arbeta med kvalificerad sjukvård i hemmet och samtidigt ha ett varierande och meningsfullt arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig!
I Hässleholms kommun får du möjlighet att vara en del av en verksamhet i utveckling. Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i att skapa trygg, professionell vård - där den behövs som mest.
Jourverksamheten är dynamisk och stimulerande, med arbete över flera verksamhetsområden såsom hemsjukvård, vård- och omsorgsboenden, funktionsstöd och socialpsykiatri.
Under kvällstid arbetar du tillsammans med två kollegor och nattetid är ni 2 och ansvarar bland annat för:
Telefonrådgivning
Bedömning av förändrade hälsotillstånd
Palliativ vård
Medicinska insatser som injektioner och infusioner
Arbetstider:
Kvällstjänst
Kombinerad dag/kväll eller natt/kväll
Möjlighet till lägre heltidsmått vid nattarbete
Samtliga tjänster inkluderar helgtjänstgöring
Vi befinner oss i en spännande förändringsresa där du får möjlighet att påverka schemaläggning och arbetssätt. Här värdesätter vi initiativ, flexibilitet och utvecklingsvilja.
Det här erbjuder vi dig:
Individanpassad introduktion för en trygg start
Löpande kompetensutveckling (t.ex. sårvård, hygien, dokumentation, demens och psykisk hälsa)
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet
Goda pendlingsmöjligheter
Vem är du?
Du är trygg i din yrkesroll och har en god förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du kommunicerar tydligt, skapar goda relationer och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera när förutsättningarna förändras. Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana (vi arbetar i Procapita)
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
Vidareutbildning inom äldrevård eller distriktssköterska
Erfarenhet av kommunal hemsjukvård
Tidigare arbete inom jourverksamhet
Vill du bli en del av ett engagerat team och bidra till trygg vård i människors vardag? Vi intervjuar löpande,skicka in din ansökan redan idag!
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Innan en anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, vilket görs genom att uppvisa att du har Svenskt medborgarskap, medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt uppehålls- och/ eller arbetstillstånd.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar ett giltigt belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Lämna löneanspråk i din ansökanOm företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
