Sjuksköterska, jourcentral
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Alingsås Visa alla sjuksköterskejobb i Alingsås
2026-07-21
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Alingsås
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eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Närhälsan Alingsås jourcentral är en kvälls- och helgöppen jourmottagning belägen i samma lokaler som Närhälsan Sörhaga vårdcentral. Varje arbetspass bemannas av ett team om sex medarbetare med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Ett gott samarbete i en god arbetsmiljö är viktigt för oss. Vi ser positivt på att bedriva forskningsarbete och därmed bidra till att driva vårdutvecklingen framåt. Vi erbjuder kompetensförsörjning samt utvecklingsmöjlighet inom befattningen behandlingssjuksköterska.
Lokalerna ligger centralt beläget i Alingsås med cirka 10 minuters gångavstånd till tågstationen. Våra öppettider är måndag-fredag klockan 17:00-22:00 samt helgdagar klockan 10:00-16:00. Vi arbetar även med digital tillgänglighet i form av telefonrådgivning, måndag-fredag klockan 14:30-16:30 samt helgdagar klockan 08:30-09:30. Jourcentralens uppdrag innebär att ge en god vård på jourtid.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
På jourcentralen prioriteras inkommande patienter i vår drop-in mottagning. Dina arbetsuppgifter spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Vi arbetar med triage och patientflöden och har väl utarbetade rutiner och PM som är till stöd för dig i detta. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via digitala vårdmöten samt på mottagningen.
Arbetet innebär akuta besök. Du arbetar självständigt med egen mottagning där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete med dina kollegor sker på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra enheter såsom akutmottagning, ambulans och vårdcentral. För oss är det viktigt med högt i tak, att ta vara på varandras kompetenser och att arbeta prestigelöst. Tillsammans med vårdcentralsledningen ansvarar vi för att utveckla och driva verksamheten framåt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård och/eller akutsjukvård, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösningsförmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga professioner. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift, samt är en engagerad och god lyssnare vid så väl digitala möten som besök på mottagningen. Vi uppmuntrar att du har ett intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser en deltidsanställning med en sysselsättningsgrad på 50-75%.
Intervjuer på jourcentralen genomförs löpande under ansökningstiden
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar – detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Södra Ringgatan 34B (visa karta
)
441 33 ALINGSÅS Arbetsplats
Närhälsan Alingsås jourcentral Kontakt
Enhetschef
Malin Törnberg 072-7201340 Jobbnummer
10008220