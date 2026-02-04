Sjuksköterska Internmedicin, Sunderby Sjukhus
2026-02-04
Är du intresserad av internmedicinsk akutsjukvård med möjlighet till fördjupning i olika medicinska specialiteter? Vill du ha en bred kompetens där du får bekanta dig med många olika patientgrupper? Då är du den vi söker. Oavsett erfarenhet är du varmt välkommen till oss,
Vi vill erbjuda dig ett starkt introduktionsår på medicinklinken där du får möjlighet att fördjupa dig i våra olika specialiteter genom att introduceras och arbeta på våra tre olika medicinavdelningar under ett års tid. Efter ett år har du möjligt att välja specialitet alternativt fortsatt rotation mellan avdelningarna.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Trivs du att arbeta tillsammans med andra människor, har ett positivt förhållningssätt, sätter patienten i centrum och tycker att det är spännande att vara med och utveckla verksamheten? Då är du den vi söker!
Du anpassar dig lätt till förändringar och ser möjligheter i nya omständigheter. Du värdesätter samarbete, är lyhörd och kommunicerar på ett sätt som skapar konstruktiva lösningar. Samtidigt arbetar du strukturerat genom att planera, organisera och prioritera för att hålla tidsramar och nå uppsatta mål.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska på våra medicinavdelningar arbetar du i ett nära team med läkare, undersköterskor och annan vårdpersonal för att skapa en trygg och vårdande miljö. Hos oss kan du växa och utvecklas. Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra och lägger stor vikt vid god planering samt tydliga rutiner.
På avdelning 43 får du arbeta med både akutsjukvård och geriatrik där du ger omsorg och medicinsk behandling till äldre personer med komplexa behov.
På avdelning 62 får du arbeta med allmänmedicinsk vård med inriktning på njurmedicinska och gastroenterologiska sjukdomar. Du får möta människor i olika situationer, både akut sjuka och planerade patienter.
På avdelning 63 får du arbeta med hematologiska och palliativa patienter. Här får du arbeta med utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som avancerad behandling av maligna blodsjukdomar. De palliativa patienterna besväras ofta av komplexa symtom och har behov av specialiserad palliativ vård, där strävar vi efter att ge optimal omvårdnad och stöd.
På varje avdelning har vi en koordinator som hjälper till vid in- och utskrivningar och med den sociala planeringen av patienter som är anslutna till kommunal omsorg. På avdelningarna finns också teamledare och utvecklingsledare, de fungerar bland annat som mentorer och stöd i det dagliga arbetet. Vi erbjuder individuell introduktion som planeras efter dina behov och erfarenheter. Är du nyexaminerad sjuksköterska har du möjlighet att gå kliniskt basår som en del i din introduktion
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion.
• Mentorskap
• Flyttbidrag till dig som är bosatt utanför norrbotten när du tar en tjänst hos oss
• Möjlighet till interna utbildningar och utvecklingsmöjligheter
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTjänsten är tillsvidare, heltid och tjänstgöring dag, kväll, helg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Kajsa Hedlund kajsa.hedlund@norrbotten.se 0920-283445 Jobbnummer
9723677