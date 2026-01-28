Sjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen, Mora
2026-01-28
Är du intensivvårdssjuksköterska och vill göra verklig skillnad - varje dag? Välkommen till oss på Mora lasarett, där högspecialiserad vård möter närhet, samarbete och livskvalitet.
Vår vision är att vara en klinik i framkant, där kompetens, engagemang och utveckling går hand i hand. Hos oss får du arbeta i en verksamhet som kombinerar det lilla sjukhusets gemenskap med trauma sjukhusets bredd och utmaningar.
Mora - där arbete och liv får plats.
Med närhet till natur, fjäll och friluftsliv erbjuder Mora fantastiska möjligheter till en aktiv fritid året runt. Samtidigt är Mora lasarett ett av Region Dalarnas två akutsjukhus, med ett upptagningsområde på cirka 80 000 invånare. Stora turistströmmar till Sälen och Idre samt återkommande nationella och internationella idrottsevenemang gör vår vardag både varierad och spännande.
Operation Anestesi IVA-kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgen (DKM) och Sterilteknik. På IVA vårdar vi omkring 1500 patienter per år. På C-op och DKM genomförs årligen cirka 4 500-5 000 operationer, främst inom kirurgi och ortopedi, men även urologi och gynekologi. Vår steriltekniska enhet spelar en avgörande roll för hela Region Dalarna genom att hantera gods från sjukhusets alla verksamheter samt från samtliga vårdcentraler.
Vi arbetar i nära samarbete över klinikgränserna och bidrar även med specialistkompetens i form av larmteam, sedering på mottagningar och vid sekundärtransporter till andra sjukhus.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där din kompetens värderas, din utveckling uppmuntras och ditt arbete gör skillnad - på riktigt.
Sjuksköterska, Intensivvårdsavdelningen, MoraPubliceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss står du mitt i vårdens mest avgörande ögonblick.
Du ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner - vid svåra sjukdomstillstånd, olycksfall och i avancerad postoperativ vård. Det är ett arbete som kräver hög kompetens, närvaro och mod - och som ger mening, stolthet och verklig påverkan.
Vi vet att ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb över tid. Därför erbjuder vi individuell schemaplanering, där vi tar hänsyn till både verksamhetens behov och din livssituation. I nuläget arbetar vi 2 av 5 helger.
Region Dalarna erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, och på IVA arbetar vi aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsplats - med fokus på återhämtning, gemenskap och långsiktig hållbarhet. Hos oss ska du kunna utvecklas, trivas och orka - både på och utanför jobbet.
För oss är människan bakom yrkesrollen avgörande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och vi rekryterar med omsorg för att bygga starka team där vi litar på varandra.
Kanske är det här nästa steg i ditt yrkesliv - där din kompetens verkligen gör skillnad, varje dag.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Vidareutbildning inom intensivvårdDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill göra skillnad - och som gör det med hjärta, skärpa och engagemang. Du är en positiv och noggrann intensivvårdssjuksköterska med patienten i fokus och ett varmt, professionellt bemötande - både gentemot patienter, närstående och kollegor. För dig är god vård lika mycket ett förhållningssätt som ett yrkeskunnande.
Du trivs i en vardag där tempot kan vara högt och där din förmåga att prioritera, tänka klart och agera tryggt gör skillnad när det verkligen gäller. Med god simultankapacitet och stresstålighet hanterar du komplexa situationer med lugn och ansvar, även när många bollar är i luften. Du samarbetar naturligt, bidrar till ett öppet och tillåtande arbetsklimat och ser flexibilitet som en styrka. Ditt engagemang smittar av sig och du är med och bygger en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och känner stolthet över det vi gör.
Du uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift, och känner dig trygg i att arbeta i digitala journalsystem.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och referenser - för oss är människan bakom kompetensen minst lika viktig.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att höra av dig.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Kajsa Landin 0250-493399 Jobbnummer
9708671