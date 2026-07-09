Sjuksköterska, Intensivvårdsavdelning Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-07-09
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, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Mora lasarett är ett av Region Dalarnas två akutsjukhus och erbjuder det mindre sjukhusets närhet och gemenskap i kombination med ett brett akutuppdrag. Sjukhuset ansvarar för specialist- och akutsjukvård för cirka 80 000 invånare och tar dessutom emot många patienter under årets turist- och evenemangssäsonger. Operation Anestesi IVA-kliniken består av intensivvårdsavdelning (IVA), centraloperation, dagkirurgi och sterilteknik. Här bedrivs avancerad vård dygnet runt med cirka 1 500 intensivvårdspatienter och 4 500-5 000 operationer varje år, främst inom kirurgi, ortopedi, urologi och gynekologi. Kliniken ansvarar även för sterilteknisk service till sjukhuset och vårdcentraler i Region Dalarna samt medverkar i bland annat larmteam, sederingar och patienttransporter.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet står i fokus. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter till kompetensutveckling och ett nära samarbete mellan olika professioner. Här får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en högkvalitativ vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder tillsvidareanställning på Intensivvårdsavdelningen i Mora med förutsättning att du går specialistutbildning inom intensivvård inom närmsta åren. Som allmän sjuksköterska ansvarar du självständigt för patienter med mindre avancerat vårdbehov. Mer avancerade patienter sköter du tillsammans med specialistsjuksköterska. Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner vid svåra sjukdomstillstånd, olycksfall och vid avancerad postoperativ vård. Hos oss har vi individuell schema planering och vi arbetar just nu 2 av 5 helger. Region Dalarna har ett generöst friskvårdsbidrag och IVA arbetar dessutom aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsplats!Kvalifikationer
Kraven är att du:
är legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom slutenvård/akutsjukvård
Vi söker dig som är positiv och noggrann, har ett patientfokuserat förhållningssätt och ett bra bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har också lätt för att uttrycka dig i svenskt tal/skrift och att arbeta i digitalt journalhanterings system. Din simultankapacitet och stresstålighet är god och du har en förmåga att hålla många bollar i luften. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Vi söker dig som är engagerad och bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare referenser.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Kajsa Landin Kajsa.Landin@regiondalarna.se 0250-493399 Jobbnummer
9998453