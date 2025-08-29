Sjuksköterska inom LSS vik, Solna stad
Solna kommun / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-08-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill du ha ett arbete under dagtid på vardagar med mycket frihet under ansvar?Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Omvårdnadsförvaltningen i Solna stad har bland annat ansvar för hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service- och daglig verksamhet enligt LSS.
Verksamheten drivs i Solna stads egen regi och vi som utför arbetet är ett team med sjuksköterskor, en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Vi har ansvar för den hälso- och sjukvårdsinsats, rehabilitering och habilitering som sker i bostäderna och i den daglig verksamheten. Vi arbetar och planerar tillsammans för patientens bästa. Det avser både aktiviteter, hälso- och sjukvård men även förebyggande arbete.
Vårt erbjudande
- Vi erbjuder dig ett självständigt och omväxlande arbete med goda möjligheter att lägga upp arbetet fritt.
- Du kommer att ingå i ett team med ytterligare sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast som tillsammans planerar och utför arbetet med verksamhetens och brukarnas bästa i fokus.
Vad innebär arbetet?
I rollen är du ansvarig sjuksköterska för LSS gruppbostäder och daglig verksamhet. Det innebär ansvar för medicin hantering, medicinska bedömningar och handledning av personal i medicinska frågor på gruppbostäderna. Totalt stöttar vi 15 gruppbostäder och daglig verksamhet i de här frågorna.
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete som innebär
- sjukvårdande insatser inom LSS
- handledning och kompetensutveckling av medarbetare
- samordning gällande brukarens kontakter med övriga aktörer såsom ansvarig läkare på vårdcentral
- råd och stöd kring vården av brukare
- ansvar för läkemedelshantering och delegering.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har en påbyggnadsutbildning som distriktssköterska. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvård. En förutsättning för den här rollen är att du har B-körkort. Det är även önskvärt att du kan cykla då det finns tillgång till el-cykel. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
För att lyckas i den här rollen så behöver du besitta en personlig mognad. Du är van att arbeta självständigt men kan likväl samarbeta. Det är viktigt för dig att ta ansvar för din arbetstid. Som person är du trygg, stabil och empatisk. Du är prestigelös och har lätt att skapa goda relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse tom april 2026. Arbetstiden är förlagd helgfri vardag, dagtid.
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till verksamhetschef Mia Thorn Lundquist på telefon 072 583 17 79.
Välkommen med din ansökan senast 7 september 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsteam LSS Jobbnummer
9483015