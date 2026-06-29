Sjuksköterska infektion
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2026-06-29
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Vi erbjuder ett utvecklande och intressant arbete på infektionskliniken. Som sjuksköterska på infektionskliniken arbetar du självständigt och har ett varierande arbete varje dag. Avdelningen har dygnet runt verksamhet och vi strävar efter en god och jämlik vård med hög kvalité samt medarbetare med ändamålsenlig kompetens. Arbetsuppgifterna kan förändras snabbt beroende på vilka patienter som vårdas för tillfället. Efter ca ett års erfarenhet på infektionskliniken är du dubbelkompetent och kan handha både infektions - och öronpatienter. Som sjuksköterska på infektionskliniken kommer du att arbeta med många olika diagnoser som gör att du kommer få en hög kompetens inom området. Vi har en viktig roll inom regionens beredskap exempelvis smittsamma utbrott och pandemier. Du kommer arbeta tillsammans med en stabil och erfaren sjuksköterskegrupp.
Vi är en relativt liten klinik med nära samarbete mellan professionerna och vi arbetar tätt i team om läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Det skapar en dynamisk arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi är en universitetssjukvårdsenhet som bedriver en bred och kliniknära forskning som engagerar alla yrkeskategorier. Vi uppskattar och uppmuntrar eget initiativ till forskning och utveckling och det finns även möjligheter att vidareutbilda sig som specialistsjuksköterska inom infektionsmedicin. Vi har kul tillsammans!
Tjänsten är tillsvidare med start under våren 2026. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Skicka gärna in din ansökan redan idag!
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket, gärna inom infektionssjukvård. Arbetet som sjuksköterska på samvårdsavdelning 39 kräver ett intresse och kunskap att ta hand om både infektionspatienter och öronpatienter. Som person tar du initiativ och får saker gjorda med gott resultat. Du ser möjligheter i förändringar och arbetar bra med andra människor med verksamheten i fokus. Du är en person som kan hantera snabba vändningar, har en förmåga att göra snabba prioriteringar med gott omdöme och fatta beslut utifrån patientens bästa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Hos oss är samarbetet runt patienten i fokus vilket gör att vi har en väldigt bra teamkänsla mellan professionerna. Vi hälsar dig varmt välkommen till vår klinik där du får en bra introduktion och får känna dig trygg i din roll som sjuksköterska.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Lasarettsvägen 1, Kalmar (visa karta
)
392 44 KALMAR Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Merima Hodzic, avdelningschef 010-3589947 Jobbnummer
9982709