Sjuksköterska Hultsfred hälsocentral

2025-08-14
Hultsfred hälsocentral är en arbetsplats där du gör stor skillnad för både människor och samhället.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete som sjuksköterska där du blir en del av ett engagerat team som kontinuerligt arbetar med att förbättra och utveckla vår hälsocentral.
Vi söker dig som är intresserad av ett vikariat på sex månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med specialistutbildning med inriktning distriktssköterska. Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård, speciellt inom primärvård och mottagningsarbete.
Andra önskvärda egenskaper som uppskattas är att du är lyhörd, nyfiken, initiativrik samt tycker om att lära dig nya saker och vill vara en del av vår goda gemenskap. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vår arbetsplats
Hultsfreds Hälsocentral har just nu 8 300 listade personer och vår strävan är att det ska bli fler. På vår hälsocentral råder en god arbetsmiljö med stor arbetsglädje. Hos oss får du möjligheten att möta människor från hela världen och arbeta med en varierad patientgrupp. Vi strävar efter att tillsammans skapa trygghet och ge patienterna ett professionellt bemötande och bra vård. Vår arbetsplats kännetecknas av engagemang och ett gott samarbete.
Hos oss arbetar verksamhetschef, avdelningschef, distriktsläkare, psykolog, kurator, distriktssköterskor, sjuksköterskor, fotvårdsspecialist, undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Om du vill bli en del av vår arbetsgrupp är du varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
