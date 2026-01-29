Sjuksköterska HSL, Äldreomsorgen
2026-01-29
Vi söker dig som vill vara med och göra verklig skillnad i människors vardag.
Hos oss bidrar du till ökat välbefinnande och trygghet för personer som behöver det som mest. Arbetet är varierande, meningsfullt och ger dig möjlighet att använda din kompetens fullt ut. Trivs du med omväxling och vill ha ett arbete där din insats verkligen räknas? Då ser vi fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Inom Umeå kommun arbetar du som sjuksköterska med ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser för våra vårdtagare. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat medicinska bedömningar, såromläggningar, läkemedelshantering, dokumentation samt handledning av omvårdnadspersonal.
Du säkerställer att de medicinska insatserna håller god kvalitet och fungerar väl i det dagliga arbetet. I rollen samarbetar du nära med omsorgspersonal, paramedicinska yrkesgrupper och chef inom vård- och omsorgsboende, samt samordnar kontakter med läkare och andra yrkesprofessioner inom både primärvård och sluten vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet och/eller vidareutbildning men detta är inget krav. Arbetet kräver att du har B-körkort.
Som sjuksköterska i kommunen har du och dina sjuksköterskekollegor den högsta medicinska
kompetensen. Därför är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, har god initiativförmåga samt bidrar till god kommunikation i samarbete med andra yrkesprofessioner.
Du har ett gott och respektfullt bemötande i kontakt med vårdtagare, anhöriga och andra du kommer i kontakt med under din vardag.
På arbetsplatsen kan det förekomma pälsdjur samt personer som röker. Förflyttningar kan förekomma men hjälpmedel finns att tillgå.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Två tjänster tillsvidareanställning, heltid, med start snarast enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid med tjänstgöring var 6:e helg.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön
Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Jeanette Hedström, enhetschef 090-166680 Jobbnummer
9712540