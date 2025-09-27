Sjuksköterska Hemsjukvården Storvik - vikariat
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, ledningsstöd samt HSL och korttidsboenden. Omsorgsförvaltningen erbjuder ett meningsfullt och betydelsefullt arbete. Vår strävan är att vård och omsorg ska bygga på samarbete mellan den enskilde, närstående och medarbetare.
Vi erbjuder flera uppskattade förmåner såsom
* semesterväxling
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Publiceringsdatum2025-09-27
Arbetet i kommunal hälso- och sjukvård är varierande med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Patienter har rätt till en god och säker vård. Den ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. Viktigt är att alla delar i vårdkedjan samverkar och att patientens egna resurser och delaktighet beaktas.
I din roll som sjuksköterska har du det fortlöpande medicinska ansvaret för patienten, gör självständiga observationer och bedömningar. I arbetet ingår till exempel såromläggningar, provtagning, infusioner och vård i livets slut.
Arbete i Sandvikens kommun innebär arbete hemma hos den enskilde, såväl inom ordinärt boende som särskilt boende. Nära samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, hemtjänst och palliativa teamet är en förutsättning. Rond av hemsjukvårdens patienter sker på hälsocentral med ansvarig läkare, inom särskilt boende rondas patienter på plats där de bor.
Vi är indelad i geografiska områden. Du kommer att tillhöra vårdlag 3 med placering i Storvik. Alla patienter har en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Arbetstiden är dagtid vardagar och dagtid var femte - sjätte helg. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Lifecare. Digital signering av ex. läkemedel sker via APPVA. Lifecare används som kommunikation mellan vårdgivareKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har vidareutbildning som distriktssköterska eller vidareutbildning inom äldrevård. Du bör ha några års erfarenhet inom yrkesområdet. Arbetet som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård ställer mycket höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och lyhördhet. Du är handlingskraftig, har ett gott bemötande och en positiv inställning. Du finner dig lätt i nya situationer, är ansvarstagande och har förmågan att arbeta självständigt. Eftersom det i uppdraget ingår att handleda omsorgspersonal är det även viktigt att du har god pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Urvalsarbetet sker löpande.
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "98-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hemsjukvården
Annette Johansson annette.johansson@sandviken.se 026-24 18 12 Jobbnummer
9529646