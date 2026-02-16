Sjuksköterska hemsjukvården i Svalöv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Äldreomsorgen består av tre geografiska områden, Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. Inom varje område finns särskilda boenden och hemvård. Här sitter sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hsl-undersköterskor samt rehabiliteringsassistenter som arbetar i team och utgår från de särskilda boendena.
Tillsammans med vårdcentralen Svalöv har hemsjukvården ett hemsjukvårdsteam, det innebär att patienter som bor på något av våra särskilda boende för äldre, LSS- gruppbostad eller har hemsjukvård av sjuksköterska bland annat erbjuds god tillgänglighet till läkare. Samarbetet är nära och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt hemsjukvårdsteam för att kunna erbjuda en nära och god vård till våra patienter.
Svalövs kommun vill skapa bra förutsättningar för att du som medarbetare ska trivas, må bra och finna ditt arbete utvecklande. Vi försöker i möjligaste mån ta hänsyn till om du har önskemål om arbetstider. För oss är det viktigt att arbetsliv och privatliv fungerar i balans.
En annan viktig del är att det erbjuds bra förmåner. Utöver ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år och en förmånsportal erbjuder vi även möjlighet till en friskvårdstimme i veckan, att nyttja på din arbetstid om verksamheten tillåter det. Du har också möjlighet att byta semesterdagstillägg till lediga dagar. Du får tillgång till en digital utbildningsplattform för din egen kompetensutveckling.
Vill du bli en del av vår arbetsgrupp med kunniga, motiverade och hjälpsamma kollegor i en mindre kommun, och tillsammans ha möjlighet att påverka verksamhetens utveckling? Vill du dessutom ha privilegiet att njuta av en fantastisk natur med både skog och öppna fält när du arbetar. Då är detta jobbet helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du arbetar med hemsjukvård för personer som bor på särskilt boende för äldre, LSS-gruppbostad, social psykiatri boende eller i ordinärt boende. Du har en central funktion i samverkan med- och kring patienten och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem Lifecare HSL.
Som legitimerad sjuksköterska arbetar du självständigt men även i nära samarbete med andra yrkeskategorier inom teamet för att bedöma, planera, genomföra och utvärdera de hälso- och sjukvårdsinsatser som varje patient behöver. I arbetet ingår att kontinuerligt följa upp patientens hälsotillstånd och, vid behov, justera vårdplaner för att säkerhetsställa bästa möjliga resultat.
Du ger även stöd och råd till omvårdnadspersonalen, delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter samt leder insatser inom ditt kompetensområde.
Arbetsdagen består av planerade insatser och hembesök, ibland uppstår oplanerade händelser som gör att du behöver ha förmågan att kunna planera om ditt arbete. Arbetet är självständigt och flexibelt, och du är med och utvecklar en vård och omsorg vi alla kan vara stolta över.Kvalifikationer
Vi välkomnar alla legitimerade sjuksköterskor att söka. Det är meriterande om du har erfarenhet från hemsjukvård, är trygg i din yrkesroll och har förmåga att samarbeta, självständigt planera och göra prioriteringar i ditt arbete.
Det krävs att du har god datorvana och att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och goda referenser från tidigare arbetsplatser.
Introduktion anpassas efter just ditt behov.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Arbetsplats
Svalövs kommun, Hemsjukvård/Hemvården Kontakt
Enhetschef
Ulrika Hjelm Clausen ulrika.hjelm.clausen@svalov.se 0418-475373 Jobbnummer
9743785