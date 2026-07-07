Sjuksköterska Hematologmottagning
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2026-07-07
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Vi är en specialiserad mottagning med inriktning hematologiska sjukdomar. Här bedrivs hematologisk mottagning och dagvård. Dagvården bedrivs i nuläget i samarbete med Onkologiska verksamheten men planeras övergå till nya enheten för Medicinsk dagvård under 2028. På Hematologmottagningen arbetar tre erfarna sjuksköterskor samt läkare, kuratorer, dietister i tvärprofessionella team för att kunna erbjuda patienter bästa möjliga vård och omvårdnad. Vi utreder och behandlar benigna och maligna hematologiska sjukdomar.
Den hematologiska vården utvecklas snabbt mot mer individanpassade precisionsmedicinska behandlingar och utvecklingen av immunterapier har varit avgörande för behandlingen av svårbehandlade blodcancerformer.
Många patienter följs över tid, och både de och deras anhöriga behöver omfattande stöd och information. Som sjuksköterska hos oss har du möjlighet att göra stor skillnad varje dag. Vår verksamhet spelar en avgörande roll för patienter med hematologiska sjukdomar.
Vårt mål är att göra deras vårdresa smidig genom att erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt.
Vi söker nu en sjuksköterska till Hematologmottagningen.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår mottagningsarbete med bland annat inbokade patientbesök, läkemedelsbehandlingar, uppföljning och telefonrådgivning via Tele Q. Du kommer även att arbeta med administrativa arbetsuppgifter såsom att boka besök, samordna och planera för utredningar. Du kommer att medverka vid läkarmottagning och assistera vid olika undersökningar och provtagningar.
I mottagningens uppdrag ingår också att vara kontaktsjuksköterska för patienter med malign hematologsjukdom. Som kontaktsjuksköterska är du patientens fasta kontaktperson som ger trygghet, kontinuitet genom vårdförloppet samt samordnar att vården flyter på och säkerställer aktiva överlämningar mellan olika vårdgivare och verksamheter.
På dagvården ingår du i ett team som ger planerade behandlingar. Här får du ett varierat arbete med mycket patientkontakt och avancerad medicinsk vård och behandling.
Vi erbjuder ett intressant, utvecklande och lärorikt arbete där du kommer alternera mellan hematologisk mottagningsverksamheten och dagvård.
Du kommer succesivt att slussas in i de olika arbetsuppgifterna och introduktionen individanpassas utifrån tidigare kompetens och erfarenhet.
Vem är du?
Du är en sjuksköterska som är nyfiken på hematologi och tycker att detta verkar vara ett intressant och spännande uppdrag. Vi ser att personlig mognad- självinsikt, reflektiv, empatisk och ansvarstagande är viktiga personliga förutsättningar för uppdraget. Att samarbeta nära kollegor, lyhördhet och att vara en del i en helhet är viktigt för dig samtidigt som du har lätt för att leda dig själv.
Du är lugn och stabil och hanterar stressade eller pressade situationer på ett kontrollerat sätt. Vi ser gärna att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har förmåga, vilja och intresse att hjälpa andra. Du har gott omdöme när det kommer till att väga samman komplex information, göra korrekta avvägningar och prioriteringar samt i agerande och bemötande av patienter och kollegor. En viktig del av arbetet är stöd och information till patienter och närstående. Du behöver ha kunskap, förståelse och förmåga att anpassa sättet att kommunicera till den du har framför dig.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst tre års erfarenhet från arbete i akut slutenvård
Meriterande:
Utbildning inom Hematologi
Kontaktsjuksköterskeutbildning
Erfarenhet från hematologisk vård och omvårdnad
Erfarenhet från mottagning
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Internmedicin, Allmän internmedicin Jobbnummer
9994687