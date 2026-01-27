Sjuksköterska Hematologi Öppenvård
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker dig, legitimerad sjuksköterska som är intresserad av hematologi och vill vara med och utveckla vår verksamhet!
Hematologi
Hematologin i NU-sjukvården har i dagsläget sin öppenvård på Uddevalla sjukhus.
Slutenvården bedrivs i nya lokaler på Avd 45 NÄL med inriktningarna hematologi /infektion. Öppenvården kommer att flytta till NÄL, men exakt tidsplan är inte fastställd.
På Uddevalla sjukhus har vi vår öppenvård; som sjuksköterska här arbetar du med parenteral behandling såsom cytostatikabehandling, monoklonal antikroppsbehandling och blodtransfusioner. Telefonrådgivning har en central plats i arbetet. Inom vår verksamhet bedrivs kontinuerligt kliniska läkemedelsstudier. Som sjuksköterska hos oss har du ett nära samarbete med läkare, undersköterska och sekreterare.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på vår öppenvård, men viss tjänstgöring på vår avdelning ingår.
Det här erbjuder vi dig!
Individuellt anpassad introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter
Handledning av erfarna kollegor
Interna föreläsningstillfällen med fokus på hematologi
Kurs i hematologi 7,5 hp via Göteborgs Universitet
Cytostatikakörkort via Regionalt cancercentrum väst
Möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska i onkologi med utbildningsbidragKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Kliniskt basår
Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i Kliniskt basår med regelbundna mentorsamtal på avdelningen. Läs mer om det kliniska basåret via länken: Ny i din yrkesroll - NU-sjukvården (nusjukvarden.se)
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
