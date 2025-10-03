Sjuksköterska helgtjänstgöring
2025-10-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Laro Sund i Ramlösa söker timanställda sjuksköterskor för helgtjänstgöring inklusive storhelger.
Vi vänder oss till dig som vill ha stor frihet och kunna anpassa din tjänstgöring utefter både dina och mottagningarnas önskemål.
Våra mottagningar har avtal med Region Skåne genom vårdval LOV som bedriver Laro-behandling (läkemedels assisterad rehabilitering vid opioidberoende). Verksamheten går under öppenvårdsmottagning specialistpsykiatri. Laro Sund är en del av Prima vård.
Mottagningen har öppet för patienter alla dagar på året, vardagar 9-15.30 och helger 9-13:30.
Arbetstiderna är 8.30-15.00 på helger.
Som sjuksköterska hos oss jobbar du i team och träffar patienter för underhållsmedicinering kombinerat med stödjande samtal. Du jobbar nära andra sjuksköterskekollegor och jourläkare som är specialist inom psykiatri finns att konsultera. Anställning inleds med en introduktion som anpassas efter behov.
Tjänsten innefattar dagtids tjänstgöring på helger och storhelger. Ersättning för Helg OB (61,47 kr/tim) och Storhelg OB (120,33 kr/tim) tillkommer utöver lönen som diskuteras fram vid eventuell anställning. Semesterersättning betalas ut löpande. Det kan även finnas arbetspass under vardagar.
Vi har en egen parkering i anslutning till mottagningen. Kollektivtrafik finns i närheten, både bra tåg- och bussförbindelser.
