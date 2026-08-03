Sjuksköterska Hällefors kommun
Hällefors kommun / Sjuksköterskejobb / Hällefors Visa alla sjuksköterskejobb i Hällefors
2026-08-03
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Förmåner
Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och ditt välbefinnande.
En personlig mentor för nya kollegor som stöttar din professionella utveckling.
Möjligheter till kontinuerlig fortbildning och utbildning för din personliga utveckling.
Hjälp med att hitta boende vid behov.Publiceringsdatum2026-08-03Beskrivning
Vi söker en sjuksköterska till vård- och omsorgsboendet Gillersgården. Tjänsten innefattar även arbete på boendet Fyrklövern under kvällar och helger.
Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete där du bidrar till att våra patienter får en trygg och personcentrerad vård.Dina arbetsuppgifter
Du har omvårdnadsansvar för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård. Ditt arbete inkluderar:
Självständiga medicinska bedömningar och behandlingar.
Planering, genomförande och uppföljning av omvårdnadsinsatser.
Handledning av omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Nära samarbete med enhetschef, biståndshandläggare, arbetsterapeut och omsorgspersonal, där ni tillsammans arbetar för patientens bästa.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet inom äldreomsorg är meriterande.
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Strukturerad, flexibel och noggrann, med ett helhetsperspektiv på arbetsuppgifterna.
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Goda kunskaper om lagstiftning som reglerar sjuksköterskans arbete.Anställningsvillkor
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetstiden är dag, kväll och helg, med arbete var tredje helg.
Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Övrig information
Innan du erbjuds anställning inom vård och omsorg kan du komma att behöva uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vill du bidra till att göra skillnad för andra människor? Sök till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors Kommun
(org.nr 212000-1942), https://hellefors.se/ledigajobb
Sikforsvägen 7 (visa karta
)
712 83 HÄLLEFORS Arbetsplats
Verksamhet omsorg, HSL, Sjuksköterskor Kontakt
Lola Olsson 0591-64270 Jobbnummer
10018778