Sjuksköterska Gava Dagtid Stockholm Sommar - Direktkliniken AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Direktkliniken AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-14Är du en erfaren Sjuksköterska redo för nya utmaningar i karriären? Är du nyfiken på eller jobbar du redan idag som bemanningssjuksköterska? Vill du dela med dig av den kompetens du har samt utmanas och utvecklas i mötet med nya kollegor?VI SÖKER DIGErfaren sjuksköterska till ett uppdrag som bemanningssjuksköterska hos en kund söder om Stockholm. Uppdraget innebär arbete på vårdavdelning för sköra äldre med infektion. Avdelningen har 10 enkelrum och en förhöjd geriatrisk sjuksköterskebemanning. Arbetstid främst dagtid med enstaka kvällar, vardag och helg.Vi söker dig som kan jobba under perioden v 24-30. Kontinuitet genom hela uppdraget är önskvärt men även du som kan jobba delar av perioden är varmt välkommen in med din ansökan.DIN PROFILDu är legitimerad sjuksköterska med minst två års dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete på vårdavdelning.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas i rollen som bemanningssjuksköterska behöver du vara duktig på att möta nya människor samt vara noggrann och trygg i din yrkesroll.ATT JOBBA SOM BEMANNINGSSJUKSKÖTERSKASom bemanningssjuksköterska på Direktkliniken får du valmöjligheten att jobba hos kunder runt om i hela landet. Du kommer att erbjudas möjligheten att både fördjupa och bredda din kompetens i mötet med skickliga kollegor och i arbetet hos olika vårdgivare. Självklart till en förmånlig lön och villkor anpassade efter dig.Din viktigaste arbetsuppgift kommer att vara att stötta upp i verksamheter där den ordinarie personalstyrkan behöver stärkas upp med en erfaren och självgående kollega. Det kan handla om att täcka upp för semestrar, sjukskrivning, föräldraledighet eller under en period då kunden behöver rekrytera in ny personal. Uppdragen kan vara båda långa och korta. Vi matchar dig med uppdrag som passar dina önskemål och varje bokning sker i överenskommelse med dig.Du kommer att ha en viktig roll i Direktklinikens team av sjuksköterskor och läkare. Som bemanningssjuksköterska är du företagets representant ute hos våra kunder. Du kommer att få en personlig och erfaren konsultchef som har dig och ditt arbete i fokus. Vi finns där för att stötta dig och sköter all administration kring uppdraget så att du kan fokusera på att vara sjuksköterska.DIREKTKLINIKEN - VILKA ÄR VI?Direktkliniken är ett bemanningsföretag som har bemannat svensk sjukvård sedan 2012. Våra ledord är långsiktighet och kvalitet med målsättning att alltid vara den självklara samarbetspartnern till både våra kunder och dig som vill arbeta som bemanningssjuksköterska.Vårt uppdrag är att matcha kvalificerad och erfaren personal med bemanningsbehovet hos våra kunder. Vi har ett stort antal ramavtal runt om i hela landet, därför kan vi erbjuda ett brett utbud av uppdrag året runt.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-14Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Direktkliniken AB5690657