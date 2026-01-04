Sjuksköterska, funktionsstöd - kommunal hälso- och sjukvård
Vill du vara en del av ett engagerat team och fortsätta utvecklas i din profession? Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill bidra till en trygg och kvalitativ vård för personer inom funktionsstöd och socialpsykiatri.
Hos oss i hemsjukvården i Vetlanda arbetar vi i fyra distrikt, där varje distrikt består av två team. Utöver dessa finns ett särskilt team som arbetar mot funktionsstöd och socialpsykiatri.
I hemsjukvården samarbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor med undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter - och vi har ett nära samarbete med undersköterskorna ute i verksamheterna.
Hemsjukvården är bemannad dygnet runt, året om, och erbjuder vård till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning vårdas i hemmet. Som sjuksköterska inom funktionsstöd arbetar du dagtid, måndag till fredag.
Som sjuksköterska hos oss jobbar du inom hemsjukvården med fokus på socialpsykiatri och funktionshinderomsorg. Har du erfarenhet eller vidareutbildning inom psykiatri ser vi det som en värdefull tillgång.
Som sjuksköterska ansvarar du för att patienten får sitt basala och specifika behov av omvårdnad tillgodosett - fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Du arbetar också förebyggande med hälsofrämjande insatser.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov
• bedöma medicinska behov
• organisera och initiera läkarkontakter
• bedöma, följa upp och dokumentera egenvård
• ge rådgivning och information till patienter, närstående, personal och kollegor
• informera, handleda och utbilda patienter, kollegor, studerande, personal och närstående - både individuellt och i grupp
• initiera och ansvara för kvalitets- och förbättringsarbete inom psykiatriområdet
Vi söker dig som är trygg och stabil, med ett professionellt förhållningssätt och förmåga att anpassa dig till olika situationer. Du är självgående, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du trivs med struktur och har lätt för att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Hos oss är samarbete en självklar del av arbetet. Vi vill ständigt utvecklas för att ge våra patienter bästa möjliga vård, och vi skapar därför goda förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyte. Som nyanställd sjuksköterska i Vetlanda kommun får du en egen mentor som stöd i din introduktion.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, eller en omfattning vi kommer överens om.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-01-04Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska.
• B-körkort.
• Specialistutbildning i psykiatri och erfarenhet av psykiatrisk verksamhet är meriterande.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
