Sjuksköterska Företagshälsovård
2025-12-22
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Företagshälsan Småland AB i Sävsjö
Om jobbet
Är du en engagerad och driven sjuksköterska med intresse för sambandet mellan arbete och hälsa? Välkommen att söka jobb hos oss på Företagshälsan Småland!
Hos oss råder en varm och välkomnande arbetsmiljö. Du blir en del av ett professionellt och omtänksamt team. Du kommer ingå i en nytänkande företagshälsovård och bidra med ditt engagemang för utveckling.
Du kommer bland annat arbeta med
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Hälsokontroller och individuella handlingsplaner
Vaccinationer, provtagningar samt drogtestning
Kundkontakter, utbildningar, samt medicinsk rådgivning
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
har några års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket
behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
har körkort för manuell bil
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som Instruktör i HLR och Första hjälpen
Erfarenhet av vaccinationer/rådgivning
Som person
är du målinriktad men kan samtidigt tänka om och anpassa dig om omständigheterna förändras
är du självgående, tar ansvar för ett proaktivt samarbete med våra kunder och driver ditt eget arbete
har du lätt för att samarbeta och ser värdet i att använda teamets kompetens för att möta kundens behov
har du förmåga att planera och strukturera och har en god kommunikativ förmåga.
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal
Friskvårdsförmåner
Självständigt arbete i en kompetent grupp med fantastiska kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling
Övrigt:
Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad och tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid helgfria vardagar, dagtid.
Är du intresserad?
Låter det intressant är du välkommen att kontakta oss med ett CV och personligt brev. Välkommen att skicka in din ansökan till Anders Davidsson, anders@fhvsmaland.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-31.
Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: anders@fhvsmaland.se Omfattning
