Sjuksköterska för vaccination - Trosa

Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Trosa
2025-12-11


Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till vår mottagning i Trosa.
Tjänsten omfattar från 4 timmars arbete en dag i veckan på ett kontinuerligt schema.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på över 180 platser i Sverige - både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners; Kronans Apotek och DOZ Apotek. Vi samarbetar även med bland annat ICA och Coop.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vaccinova AB (org.nr 556983-0002), http://vaccinova.se

Kontakt
Niklas Göransson
niklas.g@vaccinova.se

Jobbnummer
9640329

