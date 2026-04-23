Sjuksköterska för vaccination - Söderhamn, Hudiksvall och Bollnäs
Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Söderhamn Visa alla sjuksköterskejobb i Söderhamn
2026-04-23
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinova AB i Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Gävle
, Ljusdal
eller i hela Sverige
Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till våra mottagningar i Söderhamn, Hudiksvall och Bollnäs.
Tjänsten är ett semestervikariat under sommaren på timbasis med varierande sysselsättningsgrad och chans till förlängning. Vi ser det som en stor fördel om du har möjlighet att arbeta på flera platser vid behov
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på 200 platser i Sverige - både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Nygatan 5A (visa karta
)
826 30 SÖDERHAMN Jobbnummer
9872671