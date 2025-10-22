Sjuksköterska för vaccination - Härnösand
2025-10-22
Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till vår mottagning i Härnösand.
Tjänsten omfattar från 4 timmars arbete en dag i veckan på ett kontinuerligt schema.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på över 170 platser i Sverige - både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners; Kronans Apotek, Apoteksgruppen och DOZ apotek. Vi samarbetar även med bland annat ICA och Coop.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas så fort som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), http://vaccinova.se Kontakt
Sofia Lund sofia@vaccinova.se Jobbnummer
9570035