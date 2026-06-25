Sjuksköterska för vaccination - Finspång

Vaccinova AB / Sjuksköterskejobb / Finspång
2026-06-25


Visa alla sjuksköterskejobb i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vaccinova AB i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige

Vi på Vaccinova söker nu engagerade och utåtriktade sjuksköterskor för arbete med vaccination på timmar till vår mottagning i Finspång.
Tjänsten omfattar en dag i veckan på ett kontinuerligt schema.
Vaccinova är en vaccinatör med stort fokus på trygghet och hälsa. Vi är specialister på apoteksvaccination och finns idag på över 200 platser i Sverige – både på våra egna vaccinationsmottagningar samt hos våra samarbetspartners.
Vi söker nu efter nästa medlem i vårt team!
Arbetet hos oss är självständigt och innefattar bland annat:
• Vaccination
• Omsorgsrådgivning
• Journalföring
• Hantering av betalning
• Enklare inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående och utåtriktad samt bekväm med datorer. Arbete med vaccination sedan innan är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning inom vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen.
Tjänsten ämnas tillsättas vecka 33-34, men ansökningar välkomnas omgående!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971580-2071053".

Arbetsgivare
Vaccinova AB (org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Skäggebyvägen 27 (visa karta)
612 44  FINSPÅNG

Jobbnummer
9979095

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