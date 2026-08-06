Sjuksköterska för nattjänstgöring
Vallentuna kommun / Sjuksköterskejobb / Vallentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Vallentuna
2026-08-06
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du sjuksköterska som trivs med att jobba natt och vill jobba inom äldreomsorg. Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Kommunens legitimerad personal sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för hälso-och sjukvård upp till sjuksköterskenivå i Vallentuna kommuns egen regi dygnet runt. I egen regi ingår två äldreboenden, Korallen och Väsbygården, dagverksamhet samt LSS-boenden, dagliga verksamheter och socialpsykiatri.
Vi söker nu en nattsjuksköterska. Anställningen är en tillsvidareanställning på ca 87 % med start 2026-10-01 eller enligt överrenskommelse.
Att arbeta hos oss innebär att du har ett självständigt, rörligt och omväxlande arbete.
Vi är ett tvärprofessionellt team med olika kompetenser.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som nattsjuksköterska ansvarar du för omvårdnadsinsatser, medicinska bedömningar och samverkan med omsorgspersonalen för att säkerställa en trygg och säker vård under natten. Du har även en viktig arbetsledande funktion och är ett stöd för nattpersonalen i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som är professionell och trygg i din yrkesroll, med god förmåga att göra självständiga bedömningar och agera utifrån verksamhetens och patienternas behov. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete genom att bidra med energi, initiativ och ett genuint intresse för att skapa en god och säker vård.
Du är noggrann och arbetar strukturerat med fokus på kvalitet i bedömningar, dokumentation och genomförande av omvårdnadsinsatser. Du är utvecklingsinriktad och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling genom att vara öppen för nya arbetssätt och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har en god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer genom ett lyhört, respektfullt och lösningsorienterat arbetssätt.
Du är serviceinriktad och bemöter boende, anhöriga och kollegor med omtanke, respekt och en vilja att hitta lösningar.
Stor vikt läggs på att du är självgående, kan strukturera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du utgår från ett av våra äldreboenden men kan vid behov med kort varsel behöva utföra insatser i alla verksamheter.
Vi erbjuder
Ett självständigt och omväxlande arbete med stort ansvar. En arbetsplats där samarbete, kvalitet och respekt står i fokus. Du får möjlighet att bidra med din erfarenhet och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade kollegor.
Friskvårdsbidrag under hela eller delar av året tilldelas via Epassis portal ett årligt friskvårdsbidrag på 2000 kronor.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst två års yrkeserfarenhet
God datavana
Behärska det svenska språket i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Är specialistutbildad sjuksköterska inom äldre.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärlds bevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Information om processen
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 87 procent med start 261001 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Personer som anställs för att arbeta med äldre och vuxna personer med funktionsvariation i hemmet ska visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Inför all nyanställning utför även Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vallentuna kommun använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. OBS! Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor kan du kontakta kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-08-20
För ytterligare information kontakta:
Madeleine Karlsson, Verksamhetschef, tfn 08-587 853 03, madeleine.karlsson@vallentuna.se
Linn Jeppsson, enhetschef, tfn 08-587 849 59, linn.jeppsson@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på http://www.vallentuna.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 39 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10024340