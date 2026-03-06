Sjuksköterska Erikslundens demensboende
2026-03-06
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Varmt välkommen med din ansökan som sjuksköterska till Erikslundens demensboende!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på Erikslundens demensboende arbetar du i ett team tillsammans med omvårdnadspersonal, rehab och enhetschefer utifrån individens behov i centrum med bland annat BPSD-registret.
Sjuksköterskan har hälso- och sjukvårdsansvaret och gör bedömningar om hälsotillståndet och vid behov tas kontakt med primärvårdsläkare.
Arbetet innebär att samverka och handleda vårdpersonal i omvårdnadsarbetet samt att tillsammans i teamen utveckla demensvården. Du kommer att ingå i ett team av sjuksköterskor på boendet under dagtid. Även kvälls- och helgarbete förekommer.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Meriterande med vidareutbildning inom demensvård, distriktssjuksköterska eller vård av äldre/geriatrik.
Du ska vara trygg i din yrkesroll, ha lätt för att samarbeta, vara prestigelös, vara tydlig och lyhörd samt ha en pedagogisk förmåga. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt och vara serviceinriktad men också tycka om att arbeta tillsammans i teamet. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av yrket.
Vi lägger vikt vid personlig lämplighet.
Krav B-körkort.
ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693 Frågor om tjänsten besvaras av kontaktpersonerna i annonsen.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
