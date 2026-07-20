Sjuksköterska, Endoskopienheten, Umeå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-07-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Kirurgcentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård. Omvårdnaden på Kirurgcentrum präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat. I samarbete med Umeå universitet bedriver vi också framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus.
På Endoskopienheten vid Norrland Universitetssjukhus bedrivs en modern endoskopiverksamhet där vi utför avancerade undersökningar och behandlingar av mag- och tarmkanalen. Vi arbetar med gastroskopi för att undersöka magsäck och övre mag-tarmkanalen, sigmoideoskopi och koloskopi för att diagnostisera och behandla sjukdomar i tjocktarmen samt ERCP mm för att undersöka och behandla tillstånd i gallvägar och bukspottkörtel. Vår verksamhet präglas av hög kompetens, patientfokus och ett nära samarbete inom teamet.
Vill du utvecklas inom endoskopi och bli en del av ett kompetent team?
Vi söker nu två sjuksköterska till vårt team. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där varje dag bjuder på nya lärdomar och utmaningar, samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet till våra patienter och kvalitet i vården. Hos oss blir du en viktig del av ett team som värdesätter samarbete, lärande och trygg vård.
Låter detta intressant eller du vill veta mer om vad vi gör så är du välkommen att auskultera en dag med oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med både patientnära och administrativa uppgifter. I mottagningsarbetet är du ett viktigt stöd för patienten och assisterar läkaren vid endoskopiska undersökningar, samt ansvarar för rengöring av instrument. De administrativa uppgifterna omfattar bland annat telefonrådgivning, kallelser till mottagningen samt hantering av väntelistor.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och vill fortsätta utvecklas och växa i din roll som sjuksköterska. Du är positiv, stresstålig, flexibel och serviceinriktad. Du har en bra kommunikationsförmåga och arbetar gärna såväl självständigt som i team.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Sektionsledare
Kristin Rudberg kristin.rudberg@regionvasterbotten.se 090-785 11 73 Jobbnummer
10006523