Sjuksköterska, Endoskopienheten, Umeå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-10-03
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård. Omvårdnaden på Kirurgcentrum präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.
I samarbete med Umeå universitet bedriver vi också framgångsrik forskning med både kliniskt och prekliniskt fokus. I vårt uppdrag ingår utbildning och vi tar emot studenter inom flera olika yrkesgrupper. På kliniken bedrivs även internutbildningar och det hålls regelbundet olika föreläsningar.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till Endoskopienheten vid Norrlands Universitetssjukhus. Du blir en viktig del av ett kompetent team av undersköterskor, sjuksköterskor, skoperande sjuksköterska och läkare. Varje dag bjuder på nya lärdomar och utmaningar, samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet och kvalitet i vården.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska hos innebär ett omväxlande arbete och består av både mottagningsarbete inkl rengöring av instrumenten och administrativa arbetsuppgifter. Vid mottagningsarbete finns du till för patienten och stöttar denne samt assisterar läkaren vid undersökningen. De administrativa arbetsuppgifterna består av telefonrådgivning, kalla patienter till mottagningen och hantering av väntelista mmKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och vill fortsätta utvecklas och växa i din roll som sjuksköterska. Du är positiv, stresstålig, flexibel och serviceinriktad. Du har en bra kommunikationsförmåga och arbetar gärna såväl självständigt som i team.
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Avdelningschef
annakarin.lundstedt@regionvasterbotten.se 070-218 89 33
