Sjuksköterska/distriktssköterska till PR Vård för vaccinering mo - Pr Vård Hemsjukvård AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Pr Vård Hemsjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-14Vill du göra skillnad genom att vara med och vaccinera Stockholms befolkning mot Covid-19? PR Vård söker nu sjuksköterskor och distriktsköterskor som under en begränsad tid vill vara med och bidra med sin kompetens och genomföra det viktiga vaccinationsarbetet i Stockholm.Ditt uppdragI din roll som sjuksköterska i PR Vårds vaccinationsprojekt kommer du att arbeta med korta patientflöden. Ditt huvudsakliga uppdrag innefattar att vaccinera mot covid-19.Som distriktsköterska i vaccinationsprojektet kommer du att arbeta med bedömning och ordination innan vaccinering, du kommer även att ge vaccinationer.Vi erbjuder ett starkt administrativt stöd för att du som sjuksköterska/distriktssköterska ska kunna fokusera på patientmötet och vaccinationen. Ni kommer även ha en tillgång till läkare och övrig medicinsk ledning.Vi söker personal på både heltid och deltid till vår tillfälliga vaccinationsmottagning som kommer att vara belägen centralt i Stockholm på Zinkensdamms idrottsplats. Tidsperioden för vaccinationen är mellan den 10 maj fram till och med den 31 oktober enligt nuvarande tidsplan. Vi erbjuder timanställning eller annan anställningsform enligt överenskommelse under perioden.2021-04-14Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Har du som sjuksköterska ordinationsrätt är det värdefullt. Tidigare erfarenhet av vaccinationer och injektioner är att föredra men inget krav. Om du saknar erfarenhet av vaccinering erbjuder vi utbildning för att du ska kunna vaccinera på ett säkert sätt. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Personliga kompetenserVi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som känner dig trygg med att hantera flera patientmöten på en kort tid. Du är van att arbeta självständigt och är mån om att alltid ge ett gott bemötande till de patienter du möter. Vidare tror vi att du är flexibel och lugn även vid stressiga situationer. Du är ansvarsfull, har ett stort engagemang och arbetar för en god och patientsäker vård.Välkommen med din intresseanmälanVi ser fram emot att ta del av din intresseanmälan, skicka in den via vårt rekryteringssystem Varbi eller skicka in den via e-post till Isabelle.Andersson@prvard.se . Har du frågor kan du kontakta Isabelle på telefonnummer 08- 409 010 19. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din intresseanmälan redan idag!Tack för att du bidrar till Region Stockholms viktiga arbete!Varaktighet, arbetstidTimanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-10-31TimlönSista dag att ansöka är 2021-05-13PR Vård Hemsjukvård AB5692467