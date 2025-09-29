Sjuksköterska/distriktssköterska i primärvård
Experterna i Malmö AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experterna i Malmö AB i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Vi är ett privat alternativ till den offentliga vården och arbetar för att erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet med patienten i fokus. Vår målsättning är att finnas till hands när våra patienter behöver oss - med hög tillgänglighet och ett professionellt bemötande.
Vi har generösa öppettider både vardagar och helger, vilket gör att vi kan erbjuda en flexibel och tillgänglig vård.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta både i team och självständigt, i nära samarbete med andra yrkeskategorier på vårdcentralen. Rollen är varierad och omfattar bland annat:
Telefonrådgivning och bokning av tider
Mottagnings arbete såsom såromläggningar, EKG, blodtrycksmätningar
Vaccinationer och provtagning
Assistera läkare vid behov
Viss drop-in-verksamhet kan förekomma
Dokumentation sker i journalsystemet PMO
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, gärna med erfarenhet från primärvården. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot både patienter och kollegor.
Tjänsten är ett vikariat med tillträde senast januari 2026. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: emma.sangberg@blommanvardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ssk vikariat". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experterna i Malmö AB
(org.nr 556967-1422), http://blommanvardcentral.se
Celsiusgatan 35 (visa karta
)
212 14 MALMÖ Kontakt
Enhetschef
Emma Sångberg emma.sangberg@blommanvardcentral.se Jobbnummer
9530482