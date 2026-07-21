Sjuksköterska/Distriktssköterska
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Emmaboda Visa alla sjuksköterskejobb i Emmaboda
2026-07-21
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Vill du vara med och utveckla framtidens hälso- och sjukvård? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska till Emmaboda hälsocentral, där du får möjlighet att bidra till en trygg, säker och personcentrerad vård.
Hos oss får du ett meningsfullt och omväxlande arbete där du får möjlighet att vara en del av den framtida utvecklingen i en spännande verksamhet. Du kommer att vara en del av en välbemannad hälsocentral med nya lokaler, god arbetsmiljö samt möjlighet att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet.
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss på Emmaboda hälsocentral kommer du att ingå i en arbetsgrupp bestående av läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, medicinsk fotvårdsterapeut och psykolog. Vi gör alla vårt bästa för att såväl patienter som personal ska trivas hos oss.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag. Arbete under jourtid/på jourcentral under kvällar och helger kan förekomma i tjänstgöringen.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad distriktssköterska. Förutom utbildning ser vi gärna att du har erfarenhet i din yrkesroll.
Den vi söker är flexibel och positiv med ett gott bemötande gentemot såväl kollegor som patienter. Du har en god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och har ett intresse för att medverka i verksamhetens utveckling. Du arbetar bra ihop med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är nyfiken, tycker om att lära dig nya saker och bidrar till god stämning på hälsocentralen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vår arbetsplats
Emmaboda hälsocentral har ca 6400 patienter. Hos oss arbetar en härlig och öppen personalgrupp, där teamarbetet är i fokus. Vi som arbetar på Emmaboda hälsocentral är specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, medicinsk fotvårdsterapeut och psykolog. I huset finns även distriktsrehab, BHV, MHV, öppen förskola och Folktandvård, som vi har ett nära samarbete med.
Vi rekryterar löpande, välkommen med din ansökan!
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Rådhusgatan 12 (visa karta
)
361 30 EMMABODA Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Ida Jackson 010-3589582 Jobbnummer
10008376