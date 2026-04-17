Sjuksköterska/distriktssköterska
Bra Liv Gnosjö vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna? Då är det dig vi söker till tjänsten som sjuksköterska/distriktssköterska på Bra Liv Gnosjö vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska/distriktssköterska
Du får ett omväxlande, stimulerande och varierade arbete med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral. Du arbetar måndag - fredag med viss jourtjänstgöring på kvällar och helger.
Tjänsten är ett vikariat till och med januari 2027 med ev. möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse och sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Vid önskemål erbjuder vi även timanställning.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Gnosjö vårdcentral är en medelstor vårdcentral, har ca 9 700 listade patienter och är den enda vårdcentralen i Gnosjö kommun. Vi är en del av Vårdcentralerna Bra Liv, den regiondrivna primärvården i Jönköpings län som består av 33 vårdcentraler nära våra patienter över hela länet. Gnosjö vårdcentral har cirka 46 personer anställda inom olika professioner. Vi arbetar ständigt för att få nöjda patienter och vi är delaktiga i förbättringsarbeten. Tillsammans bedriver vi vård med omtanke, helhet och kvalitet i fokus.Publiceringsdatum2026-04-17Profil
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna vidareutbildad till distriktssköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av telefonrådgivning i Tele Q, mottagningsarbete och att du har primärvårdserfarenhet. Digital vårderfarenhet är meriterande.
Du kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner, är engagerad, ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande. Du är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss. Du tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor. Du anpassar ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
På Bra Liv Gnosjö vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Milos Licina, telefon 010 -244 80 83 eller mail milos.licina@rjl.se
alternativt enhetschef Evelina Ekros, telefon 010 - 244 80 53 eller mail evelina.ekros@rjl.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-05-11 och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B306/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
