Sjuksköterska/distriktssköterska

Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Till Doktor.se Strandängshälsan i Skummeslöv och Mellbystrand söker vi nu en sjuksköterska tillsvidare som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Vi har ca 9 000 listade patienter på Strandängshälsan och mycket hög patientnöjdhet. Strandängshälsan består av två välfungerande enheter, Mellbystrand och Skummeslövstrand, och ligger utmed den halländska kusten i natursköna omgivningar med goda kommunikationer till bland annat Båstad. Vi är cirka 40 medarbetare, och utgör ett sammansvetsat team som jobbar för och med varandra.
Om rollen
Som distriktssköterska/sjuksköterska på Doktor.se Strandängshälsan arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först. Som sjuksköterska hos oss kommer du ha egen mottagning men också arbeta med telefonrådgivning och provtagning på lab. Du kommer göra egna medicinska bedömningar och ge råd till patienter i olika åldrar.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Sedvanligt mottagningsarbete
Telefonrådgivning
Provtagning
Triagering
Akuta patientflöden
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av primärvården
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Varje fredag har vi en mysig lite lyxigare fredagsfrukost ihop
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på båda våra vårdcentraler belägna i Skummeslövsstrand samt Mellbystrand.
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), http://doktor.se Arbetsplats
Doktor.se Kontakt
Merith Wennström merith.wennstrom@doktor.se Jobbnummer
9488331