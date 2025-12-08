Sjuksköterska/distriktssjuksköterska
Härjedalens kommun / Sjuksköterskejobb / Härjedalen Visa alla sjuksköterskejobb i Härjedalen
2025-12-08
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härjedalens kommun i Härjedalen
, Östersund
, Berg
eller i hela Sverige
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande sjuksköterska/distriktssjuksköterska till dagtjänst i vårt team inom hemsjukvård och särskilt boende i Funäsdalen. Hos oss arbetar vi för att skapa en god hälso- och sjukvård för våra brukare och medborgare samt en trygg och trevlig arbetsplats för våra medarbetare.
Att jobba som sjuksköterska i Härjedalens kommun innebär en stor grad av självständighet och inkluderar ett nära samarbete med andra yrkeskategorier inom kommunen och regionen. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa god vård och omsorg och vara en viktig del i arbetet för att höja livskvaliteten för våra medborgare. Vi bemannar hela dygnet med beredskap under natten.
I denna rekrytering söker vi en sjuksköterska för dagtjänst. Du jobbar utifrån ett rullande grundschema med tjänstgöring var fjärde helg. Tjänsten kan innebära både arbete inom och säbo och hemsjukvård men du tilldelas en huvudplacering där du har omvårdnadsansvar.
Tjänsten är ett vikariat på nio månader, tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Tidigare erfarenhet tas i beaktning. Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
• Utföra medicinska bedömningar och omvårdnadsåtgärder i hemmet eller på särskilt boende.
• Samordna och planera vårdinsatser tillsammans med övrig vårdpersonal och samarbetspartners.
• Ge stöd och information till patienter och anhöriga.
• Dokumentera och följa upp vårdplaner.
• Arbeta i nära samarbete med läkare, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och biståndshandläggare.KvalifikationerKvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom hemsjukvård eller äldreomsorg.
• B - körkort.
• Mycket god svenska i både i tal och skrift.
Meriterande:
• God kunskap och erfarenhet gällande vård av äldre, demensvård, palliativ vård och/eller specialiserad vård i hemmet.
• Distriktssköterskeutbildning och/eller vidareutbildning inom äldrevård, LSS, demens och palliativ vård.
• Goda datakunskaper i Officepaketet och med fördel erfarenhet av verksamhetssystemen Viva Cambio, Cosmic och Link.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
• Du har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
• Du har goda kommunikativa färdigheter; både med brukare och kollegor.
• Du är empatisk och flexibel i ditt sätt att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt.
Vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i ett team där mångfald, kreativitet och samarbete är viktigt och där vi trivs på arbetet och tillsammans jobbar individcentrerat för Härjedalingarnas bästa! Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Tveka inte att ansöka!
Kontaktinformation
Camilla Vikström, Enhetschef, 0684 - 168 20, camilla.vikstrom@herjedalen.se
Stephanie Koch, Fackligt ombud Vårdförbundet, 0680 - 164 42, stephanie.koch@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5050585523". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Vårdförbundet
Stephanie Koch stephanie.koch@herjedalen.se 0680 - 164 42 Jobbnummer
9633425