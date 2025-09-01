Sjuksköterska / distriktssjuksköterska
Vårdcentralen Norra är en ny, fräsch och modern vårdcentral belägen i ljusa och fina lokaler. Vårdcentralen ligger i en växande stadsdel i Eskilstuna. Mottagningen ligger i närheten av allmänna kommunikationer och är enkel att nå både från inre och yttre vägen. I dagsläget finns dessutom gratis parkering i anslutning till lokalen.
Vi har ett trivsamt och öppet klimat på mottagningen. Vi lägger stort fokus på bemötande, kvalitetsarbete, kontinuitet och tillgänglighet. Vårt patientklientel är varierat och speglar befolkningsstrukturen väl i Eskilstuna som helhet.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är distriktssjuksköterska/barnsjuksköterska och sjuksköterska då vår verksamhet växer. Tjänsterna innebär till en början sedvanliga arbetsuppgifter för distriktsköterska i primärvård, bland annat ingår telefonrådgivning, digital rådgivning och mottagningsarbete, samt för dig som är BVC-sköterska att ta hand om vår nyöppnade BVC. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vi tillämpar teamrond samt kontinuerligt kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Du som söker är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete. Har du arbetat på BVC tidigare är det starkt meriterande. Det är även meriterande om du tidigare arbetat i primärvården.
Inför tills vidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
info@vcnorra.se
E-post: anoar.karim.jabr@regionsormland.se Omfattning
Verksamhetschef
Marseel Yousif marseel.yousif@regionsormland.se 0765674696 Jobbnummer
