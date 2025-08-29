Sjuksköterska/distriktssjuksköterska
2025-08-29
Välkommen till Härjedalens kommun!
Vad roligt att du vill arbeta hos oss. Tycker du att det är viktigt att möta våra målgrupper med respekt och på ett professionellt sätt så kommer du passa in fint. Som medarbetare får du friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt ersättningar i samband med högskolestudier. Du får också möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter. Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande sjuksköterska/distriktssjuksköterska till dagtjänst i vårt team inom hemsjukvård och särskilt boende. Hos oss arbetar vi för att skapa en god hälso- och sjukvård för brukare/patienter och en trygg och trevlig arbetsplats för våra medarbetare.
Att jobba som sjuksköterska i Härjedalens kommun innebär en stor grad av självständighet och inkluderar ett nära samarbete med andra yrkeskategorier inom kommunen och regionen. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa god vård och omsorg och vara en viktig del i arbetet för att höja livskvaliteten för våra medborgare. Vi bemannar hela dygnet med beredskap under natten.
I denna rekrytering söker vi en sjuksköterska för dagtjänst. Du jobbar utifrån ett rullande grundschema med tjänstgöring var fjärde helg. Tjänsten kan innebära både arbete och säbo och hemsjukvård men du tilldelas en huvudplacering där du har omvårdnadsansvar.
Tidigare erfarenhet och önskemål om huvudplacering tas i beaktning. Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande.
Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Utföra medicinska bedömningar och omvårdnadsåtgärder i hemmet eller på särskilt boende.
• Samordna och planera vårdinsatser tillsammans med övrig vårdpersonal och samarbetspartners.
• Ge stöd och information till patienter och anhöriga.
• Dokumentera och följa upp vårdplaner.
Kvalifikationer
• Leg. Sjuksköterska med erfarenhet inom hemsjukvård eller äldreomsorg (meriterande).
• B - körkort.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i det svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande:
• God kunskap och erfarenhet gällande vård av äldre, demensvård palliativ vård, är specialiserad vård i hemmet, har distriktssköterskeutbildning och/eller vidareutbildning inom äldrevård, LSS, demens och palliativ vård
Dina personliga egenskaper
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar.
• Goda kommunikativa färdigheter; både med patienter och kollegor.
• Empatisk och flexibel i ditt sätt att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt.
Vi erbjuder
• Friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i ett team där mångfald, kreativitet och samarbete är viktigt och där vi trivs på arbetet och tillsammans jobbar individcentrerat för Härjedalingarnas bästa! Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Tveka inte att ansöka!
Kontaktinformation
Camilla Vikström, Enhetschef, 0684-168 20, camilla.vikstrom@herjedalen.se
Stephanie Koch, Fackligt ombud Vårdförbundet, 0680-164 42, stephanie.koch@herjedalen.se
Eva Öhman, Facklig representant, eva.ohman@herjedalen.se
Arbetsplats
Pensionärsvägen
840 93 Hede Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Detta är ett heltidsjobb.
Härjedalens kommun
http://www.herjedalen.se
Enhetschef
Camilla Vikström camilla.vikstrom@herjedalen.se 0684-168 20
