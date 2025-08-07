Sjuksköterska / distriktsköterska till Läkarhuset Huskvarna
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2025-08-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Nässjö
, Eksjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till oss på Läkarhuset Huskvarna ! Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat.
Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 12 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats. En av våra sköterskor ska läsa nu till hösten så vi behöver en vikarie under 1 år .
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centralt i Huskvarna.
- Verksamheten har ca 3300 listade patienter.
Verksamheten innefattar läkarmottagning, sjuksköterske-/distriktssköterskemottagning, Fysioterapimottagning och samtalsmottagning.
Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom Astma/KOL, Diabetes.
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Vårdcentralen Läkarhuset Huskvarna är vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat litet gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med Verksamhetschef och Medicinskt ansvarig läkare kommer du få stora möjligheter att påverka ditt arbete, då vi har korta beslutsvägar och högt i tak. Här finns möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på mottagningen.
Som sjuksköterska/distriktssköterska på Vårdcentralen är ditt arbete varierat. Du arbetar bland annat med telefonrådgivning samt mottagningsarbete. Det finns möjlighet till mottagningsarbete inom Astma/KOL-, Diabetes- samt Demens-området.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska.
- Du vill bidra till en stabil sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
- Du har ett gott bemötande, vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
- Meriterande är vidareutbildning på området Astma/KOL, Diabetes eller Demens. Erfarenhet gällande vårdsamordning samt hälsosamtal är också positivt
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss och uppleva vår goa atmosfär? Hör då av dig till mig Noomi Brohede-Lagerström som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen. Du når mig på mail Noomi.brohede-lagerstrom@primavard.se
alternativt telefonnummer 079-1429729.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Läkarhuset Huskvarna Kontakt
Noomi Brohede Lagerström 0791429729 Jobbnummer
9449748