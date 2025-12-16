Sjuksköterska/distriktsköterska till Kry vårdcentral Oskarshamn
Kry Primärvård AB / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2025-12-16
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kry Primärvård AB i Kalmar
, Nybro
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Växjö
eller i hela Sverige
Om vår verksamhet
I region Kalmar är Kry Vårdcentral i Oskarshamn en av våra tre vårdcentraler. Verksamheten har vårdavtal med region Kalmar och leds idag av verksamhetschef som till sin hjälp har medicinsk rådgivande/ansvarig läkare och samordnare, tillsammans är vi 14 medarbetare.
Vi är en vårdcentral med stort fokus på service, som sätter våra patienter i fokus. Med en gemensam vision om patienten i centrum genom hög tillgänglighet och kvalitet med ett gott bemötandet i branschen, vill Vi ge våra patienterna framtidens primärvård.
Om rollen
Du har en central roll i de sedvanliga sköterskeuppgifterna på mottagningen, där du får möjlighet att möta många olika patienter. Samtidigt får du möjlighet att kompetensutveckla dig själv och vara med på resan att utveckla och förändra primärvården.
Vårdcentralen lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska.
Vidareutbildning inom demenssjukvård är meriterad.
Erfarenhet inom primärvård är starkt meriterande.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av verksamhetens fysiska vård.
Vi uppmuntrar egen kontinuerlig och återkommande fortbildning ex internt via Kry Academy.
Kollektivavtal, friskvårds bidrag och andra bra förmåner och försäkringar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid. Anställning: Tillsvidareanställning med inledande 6 mån provanställning. Arbetstider: Vardagar, dagtid, helgtjänstgöring. Plats: Kry Vårdcentral, Oskarshamn.Publiceringsdatum2025-12-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på annica.lindgren@kry.se
Notera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar per mail. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida www.kry.se/oskarshamn/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Elin Lamby elin.lamby@kry.se 072-083 58 61 Jobbnummer
9646887